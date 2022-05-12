「就是 全力以赴」，Volkswagen T-Roc 122.8萬元起、T-Roc R 179.8萬元起在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
T-Roc R車型動力採用2.0升 EA888 evo4四汽缸渦輪增壓汽油引擎，搭配七速DSG 雙離合器自手排變速箱，強而有力的輸出，能爆發最大馬力300 ps和最大扭力40.8 kgm，極速每小時250公里，0-100km加速僅4.9 秒，激出超水準的性能表現。另外，T-Roc 280 TSI Style Design車型，以1.5升直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油引擎搭配ACT主動式汽缸休止管理系統，不僅帶來最大馬力150ps與最大扭力25.5kgm的表現，同時測試值達17.3 km/L，展現更優異的能源效益，而330 TSI R-Line Performance車型則搭載2.0升渦輪增壓汽油引擎，分別帶來最大馬力190 ps與最大扭力32.6 kgm，0-100km加速6.8 秒，強勁動力展現十足跑旅風範。
在完美體現跨界跑旅精髓下，330 TSI R-Line Performance以上車型皆具有Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統和4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，帶來超越同級的精準操駕表現；如同R家族所有車款，T-Roc R 由Volkswagen R性能車款部門專責開發調校，搭載R專屬運動化懸吊降低20 mm的DCC主動式底盤控制系統，提供駕駛「節能」、「舒適」、「一般」、「賽車」和「個人化」五種模式選擇，隨著駕駛模式的變化能將轉向系統、傳動系統和駕駛輔助系統的資料納入考量，並且依據路況自動調整減震阻尼值，給予客製化的駕馭快感。
T-Roc 外觀革新進化，280 TSI Style Design車型採用雙色懸浮式車頂、家族化車頭，搭配全新運動化保桿與蜂巢式下氣壩，勾勒優雅的車身線條，Coupe-like斜背外型及後保桿左右鍍鉻飾框，使車尾呈現大器俐落的視覺感受，330 TSI R-Line Performance車型則搭有R-Line Performance 專屬外觀套件，除了車頭的黑化高光澤保桿與格柵式下氣霸外，車身同色側裙簡潔優雅，車尾部分則以4MOTION專屬銘牌和運動化雙邊四出排氣飾框，展露自我搖滾風格。
終極性能跑旅T-Roc R 則擁有R 專屬外觀，包含 R 專屬前保桿、運動化雙邊四出排氣尾管、19吋 Estoril輪圈、R專屬藍色煞車卡鉗與R式樣照地燈，並且標配黑化處理的Black Style外觀套件，包含黑化風格後視鏡罩、黑化風格窗框、湛黑車頂行李架與碳纖維風格 C 柱設計，低調深沉的黑化視覺，搭配T-Roc R 金屬炫藍專屬 R 配色，彰顯活力競速的魅力品味。
內裝部分，T-Roc 車室採用具駕駛導向之座艙，備有駕駛座12向電動調整附3組記憶功能、雙前座腰靠調整功能、雙前座椅加熱功能以及6／4分離後座椅，280 TSI Style Design車型具有可前傾式前乘客座椅，330 TSI R-Line Performance 以上車型配有Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，創造舒適的豪華感受，其中T-Roc R 更搭配R專屬徽飾及藍色縫線，呼應性能車款的賽道靈魂。同時330 TSI R-Line Performance 車型以上標配全景式電動玻璃天窗，帶來車內寬闊的空間感受，此外，The new T-Roc 全車系擁有同級唯一 Easy Open / Close 電動尾門 （感應式自動開啟 / 延遲關閉），提供消費者最便利的擁車體驗。
為符合人體工學與直覺式駕駛座艙配置，T-Roc 全車系搭載Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）、藍牙行動通訊系統／串流音樂播放功能 / USB 多媒體插孔 （Type-C）、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、We Connect Go® 福斯智聯以及手機無線充電裝置，全新世代數位座艙帶來流暢的駕駛體驗。
T-Roc R車室注入競技氣息，細緻藍色縫線和R Logo藍色飾徽，點綴於觸控式R專屬運動化真皮多功能方向盤，而左側按鍵控制區的特殊R按鍵，便於切換駕駛模式，一鍵長按即可進入賽車模式，車身將調整為更運動化的懸吊設定、更靈敏的油門回饋，與血脈賁張的引擎聲浪，任所有感官盡享300ps的極致操駕體驗，此外透過跑車式方向盤換檔撥片再加上標配的Beats 環繞音響系統（300W 輸出），以及７支高傳真揚聲器環繞車室，讓人完全沈浸極具戰鬥氛圍的駕駛快感中。
在主被動安全科技上達到Level 2自動駕駛安全等級，T-Roc 搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，標配Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，另新增Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 （前方及後方偵測），給予消費者最完整的安全科技。同時，全車系標配IQ.LIGHT智慧燈組，除了LED獨立式日間行車燈、全天候照明燈（附角落照明功能）、光感應自動頭燈 （含 Coming Home 和 Leaving Home 功能）外，330 TSI R-Line Performance 以上車型則包含水箱護罩連貫式 LED 定位燈、LED Matrix 矩陣式頭燈與DLA 動態頭燈自動切換，其照明技術可依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化調整光型，提供駕駛最佳照明視距，全方位守護駕駛夜間行車安全。
台灣福斯汽車矢志貫徹品牌核心價值「安全科技」、「創新服務」及「駕控樂趣」，不但符合國內市場所需，更期許透過不斷精進，持續打造耳目一新的德藝之作。此次台灣福斯汽車推出性能跑旅 T-Roc R，不只成為Volkswagen R家族另一重要拼圖，更將國內進口跨界跑旅市場推向全新境界，同時為迎T-Roc R 重磅登場，台灣福斯汽車特別推出限量專屬 NFT-Roc，率先祭出競速紐柏林賽道款，打造永久珍藏，即日起至6月30日，凡前150名下訂T-Roc R之車主，可獲得珍稀的元宇宙社交資產，而自6月1日起，所有消費者可透過線上心理測驗獲得T-Roc 虛擬情境牌卡，搶先擁有獨一無二的專屬藝術。
更多詳情請見T-Roc 專屬網址：
https://www.volkswagentaiwan.com.tw/theT-Roc/
2022 年式T-Roc 正式售價：
| 車款
| 新台幣建議售價
| 22 年式 The new T-Roc 280 TSI Style Design
| $ 1,228,000元
| 22 年式 The new T-Roc 330 TSI R-Line Performance
| $ 1,448,000元
| 22 年式 The new T-Roc R
| $ 1,798,000元