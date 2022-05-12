親友可代確診者看診、領藥！全台124家醫院名單一次看

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指揮中心指出，符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。
經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。
指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。
指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。
※124家醫院名單：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/vMLMf-prGeHueyQ5TH9qJw
加強部署莫納皮拉韋 藥物使用更方便
指揮官陳時中表示，口服抗病毒藥物是現在推動治療的重點之一，不過並不是每一個人都可以使用，且不同藥物有不同適應的狀況，應遵從醫囑做相關使用。「開放代領，是希望能夠除了透過視訊、送藥到宅之外，多開幾個管道，讓大家更快更方便拿到藥物。」目前全台使用口服抗病毒藥物的情形，前天達到高峰，昨天的使用稍微低了一點點，「現在是Paxlovid部署的點較多，莫納皮拉韋的點較少，下禮拜開始將莫納皮拉韋的部署點提升，要和Paxlovid相同，使用上更方便。」
陳時中也另外補充，Paxlovid效果比較好，但藥物的相互反應也較多，因此使用上較複雜，而莫納皮拉韋效果比較差，但相對的藥物交互反應較少，使用上較容易。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53760
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