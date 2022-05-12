COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

男性出現勃起功能障礙？　恐是心血管疾病惹禍

男性出現勃起功能障礙？　恐是心血管疾病惹禍
男性出現勃起功能障礙？　恐是心血管疾病惹禍

健康醫療網

2022-05-12 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】男性的勃起功能，在生理上會受到血管、神經與內分泌系統的控制，在勃起時陰莖海綿體當中的平滑肌會放鬆讓動脈擴張，讓竇狀海綿體充血達到勃起，同時壓迫靜脈減少回流，以維持勃起狀態。假如發生勃起功能障礙，除了患者本身的精神壓力會增加，自己和伴侶之間的生活品質也會受到重大的影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勃起功能障礙　台灣40歲以上男性比例為26%

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師洪梵菁指出，勃起功能障礙的定義是「暫時或持續地無法產生或無法維持足夠的陰莖勃起，以達到滿意的性行為」。

過去美國的研究中發現，40歲至70歲的男性當中52%有勃起功能障礙。而在臺灣，以往曾經用男性性健康評量表（IIEF-5）電訪40歲以上的男性，發現有勃起功能障礙的比例為26%。

勃起功能障礙和心血管疾病　具共同病生理機轉

其實勃起功能障礙的可能成因有很多，也常有可能好幾個原因一起發生。洪梵菁主治醫師表示，勃起功能障礙和心血管疾病除了有共同的病生理機轉，這兩者之間也有共同的危險因子：老化、高血壓、糖尿病、抽菸、高血脂、肥胖或代謝症候群、久坐不動的生活方式和酗酒。

更重要的是，出現勃起功能障礙以後會增加未來心血管疾病的風險，包含：心肌梗塞、腦中風、周邊血管疾病等，所以勃起功能障礙有可能是心血管疾病的早期警訊；而心血管疾病的患者，同時有高達七成以上具有勃起功能障礙的情形。

調整生活作息+健康檢查　避免勃起功能障礙傷身

洪梵菁主治醫師提醒，透過調整生活習慣，例如運動和戒菸，適度控制血壓、血糖和血脂，都能降低造成勃起功能障礙的風險。值得注意的是，有一些治療勃起功能的藥物，甚至是進行性行為本身，對於心血管是有風險的，如新聞上出現的「馬上風」，意思就是在性行為時發生猝死的情形，常是因為併發心血管疾病導致，所以在進行治療前要和醫師討論評估風險，才能將心血管健康和性生活品質一起兼顧。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53677

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

親友可代確診者看診、領藥！全台124家醫院名單一次看

夢到掉牙、墜落、被追，10大常見夢境代表什麼？心理師１招解夢！

本土+65385！2個案「不知確診」在家昏迷、送醫後亡

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀