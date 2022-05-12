▲ VW 小改款 T-Roc 全車系在台上市！T-Roc R 179.8 萬驚喜現身

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T-Roc R 動力採用 2.0 升 EA888 evo4 四汽缸渦輪增壓汽油引擎，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，能爆發出 300ps 最大馬力與 40.8kgm 峰值扭力，極速每小時 250 公里，0-100km/h 加速僅 4.9 秒。另外，T-Roc 280 TSI Style Design 搭載 1.5 升直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油引擎搭配 ACT 主動式汽缸休止管理系統，具備 150ps 最大馬力與 25.5kgm 最大扭力，平均油耗達 17.3km/L；330 TSI R-Line Performance 車型則搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，帶來 190ps 最大馬力與 32.6kgm 最大扭力，0-100km/h 加速 6.8 秒。





330 TSI R-Line Performance 以上車型皆具有 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統和 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統；如同 R 家族所有車款，T-Roc R 由 Volkswagen R 性能車款部門專責開發調校，搭載 R 專屬運動化懸吊降低 20mm 的 DCC 主動式底盤控制系統，提供駕駛「節能」、「舒適」、「一般」、「賽車」和「個人化」五種模式選擇，隨著駕駛模式的變化能將轉向系統、傳動系統和駕駛輔助系統的資料納入考量，並且依據路況自動調整減震阻尼值。





280 TSI Style Design 車型採用雙色懸浮式車頂、家族化車頭，搭配全新運動化保桿與蜂巢式下氣壩， Coupe-like 斜背外型及後保桿左右鍍鉻飾框；330 TSI R-Line Performance車型則搭載 R-Line Performance 專屬外觀套件，除了車頭的黑化高光澤保桿與格柵式下氣霸外，車尾部分則配備 4MOTION 專屬銘牌和運動化雙邊四出排氣飾框。





T-Roc R 則擁有 R 專屬外觀，包含 R 專屬前保桿、運動化雙邊四出排氣尾管、19 吋 Estoril 輪圈、R 專屬藍色煞車卡鉗與 R 式樣照地燈，並且標配黑化處理的 Black Style 外觀套件，包含黑化風格後視鏡罩、黑化風格窗框、湛黑車頂行李架與碳纖維風格 C 柱設計，搭配 T-Roc R 金屬炫藍專屬R 配色。





內裝部分，T-Roc 採用具駕駛導向之座艙，備有駕駛座 12 向電動調整附 3 組記憶功能、雙前座腰靠調整功能、雙前座椅加熱功能以及 6／4 分離後座椅，280 TSI Style Design 車型具有可前傾式前乘客座椅，330 TSI R-Line Performance 以上車型配有 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅；T-Roc R 更搭配 R 專屬徽飾及藍色縫線。330 TSI R-Line Performance 車型以上標配全景式電動玻璃天窗，此外，T-Roc 全車系擁有同級唯一Easy Open / Close 電動尾門 （感應式自動開啟 / 延遲關閉）。





T-Roc 全車系搭載 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 （MIB 3）、Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）、藍牙行動通訊系統／串流音樂播放功能 / USB 多媒體插孔 （Type-C）、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、We Connect Go® 福斯智聯以及手機無線充電裝置。





T-Roc R 車室具有細緻藍色縫線和 R Logo 藍色飾徽，點綴於觸控式 R 專屬運動化真皮多功能方向盤，而左側按鍵控制區的特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式，一鍵長按即可進入賽車模式，車身將調整為更運動化的懸吊設定、更靈敏的油門回饋，與血脈賁張的引擎聲浪。透過跑車式方向盤換檔撥片再加上標配的 Beats 環繞音響系統（300W 輸出），以及７支高傳真揚聲器環繞車室，讓人沈浸戰鬥感受的駕駛氛圍中。





主被動安全科技上達到 Level 2 自動駕駛安全等級，T-Roc 搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，標配 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，另新增 Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 （前方及後方偵測），給予消費者最完整的安全科技。同時，全車系標配 IQ.LIGHT 智慧燈組，除了 LED 獨立式日間行車燈、全天候照明燈（附角落照明功能）、光感應自動頭燈 （含 Coming Home 和 Leaving Home 功能）外，330 TSI R-Line Performance 以上車型則包含水箱護罩連貫式 LED 定位燈、LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換，其照明技術可依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化調整光型，提供駕駛最佳照明視距。





為迎接 T-Roc R 登場，台灣福斯汽車特別推出限量專屬 NFT-Roc，率先祭出競速紐柏林賽道款，即日起至 6 月 30 日，凡前 150 名下訂 T-Roc R 之車主，可獲得元宇宙社交資產，而自 6 月 1 日起，所有消費者可透過線上心理測驗獲得 T-Roc 虛擬情境牌卡，搶先擁有獨有的專屬藝術。





2022 年式 T-Roc 正式售價：



