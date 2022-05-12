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家長當心！孩子有「這些行為」別氣　恐是注意不力足過動症

家長當心！孩子有「這些行為」別氣　恐是注意不力足過動症
家長當心！孩子有「這些行為」別氣　恐是注意不力足過動症

健康醫療網

2022-05-12 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】即將升國小二年級的小豆子（化名），媽媽表示孩子從小即被不同老師說過，上課一直跟同學聊天，甚至直接在教室裡走動，回家功課都要寫個好幾小時，也經常忘東忘西，大家都覺得他是故意調皮搗蛋，近半年更常與同學起衝突打架，長期下來班上的同學都不想跟小豆子玩，小豆子更是覺得每天上學都不開心。

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ADHD男多於女　女性因特質被忽略

台中榮總嘉義分院兒童心智科主治醫師黃聖雲表示，上述個案是注意力不足/過動症（ADHD; Attention Deficit/Hyperactivity Disorder）的小朋友，ADHD在台灣的盛行率約7.5%，男生又比女生多3-5倍，然而，女性因為常常以單純注意力不佳表現，因此常被忽略，進而延誤治療。

ADHD症狀分3類　混合型最常見

ADHD依症狀可以分成三類型態：「注意力不足型」、「過動/衝動型」，以及「混合型」，其中又以混合型最常見。一個典型的個案，醫師會一邊詢問家長孩子的狀況，同時觀察孩子的臨床行為，ADHD的孩子容易有以下表現，譬如：不管旁人在說什麼、好奇空間的擺設、開始拿取醫師桌上的物品、旋轉椅子、爬上診療床、突然開門，可以觀察到孩子在門診的場景下已經明顯待不住，更何況是長時間的課堂上，或是更容易分心的場景。經醫師詢問詳細病史、成長史、在家及在校的學習表現、臨床行為觀察，及心理衡鑑等評估，通過標準才能診斷為ADHD。

藥物治療效果良好　及早就醫避免影響身心

黃聖雲醫師說明，注意力不足過動症被認為是肇因於部分前額葉的神經傳導物質系統的障礙（特別是與多巴胺和正腎上腺素有關的神經傳導系統），進而對患者的腦部執行功能產生不良的影響，影響個案的注意力及衝動控制。

而目前藥物治療的效果良好，且可以讓注意力不足的狀況較不易延續至成年，若有相關類似狀況，建議家長早期帶至各院兒童心智科評估是否有治療的需要，以免症狀影響孩童於學齡期間的學習狀況及同儕互動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53679

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