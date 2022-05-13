COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

星巴克缺業績？「連喝24天」買1送1　全家霜淇淋也買1送1

▲星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，每天都能抽全品項買一送一。（示意圖／取自unsplash）
▲星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，每天都能抽全品項買一送一。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-13 00:28:46

對小資族來說，狂喝星巴克的時候又到了！廣受消費者歡迎的體驗活動再度回歸，星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6月5日，每天都能免費玩抽抽樂，且中獎率極高，包括免費中杯、全品項買一送一等，抽到可於3天內兌換，想狂喝星巴克就得把握這近一個月的時間。全家超商今（13）日起也有全盈+PAY獨享優惠，買霜淇淋可享買一送一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，今（13）日是開始兌換的第一天，即日起至6月5日一連24天裡，每天都能免費參加抽獎，獎項包括免費中杯、全品項買一送一、第二杯半價等，中獎率堪稱100%，引起不少網友熱議：「星巴克缺業績吧，最近買一送一辦不停」、「三個帳號都買一送一」、「羨慕抽到送中杯，多帳幾乎都是抽到買一送一」，而免費中杯也不是都市傳說，就有幸運網友分享，使用4個帳號登入，終於抽到免費中杯。

▲抽到「全品項買一送一」不足為奇，抽到「免費中杯」才是天選之人。（圖／取自批踢踢）
▲抽到「全品項買一送一」不足為奇，抽到「免費中杯」才是天選之人。（圖／取自批踢踢）
由於可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，《NOWnews今日新聞》記者實際以3種帳號登入測試，共獲3次抽獎機會，其中2次是「第二杯半價」、以及1次「全品項好友分享（買一送一）」，以3中1來看，要抽買一送一機率頗高。「LOVE SUMMER 數位體驗」自今（13）日起開始兌換，兌換期間為獲券日+2，每天兌換時間限上午11點到晚上8點，且每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

愛吃霜淇淋的民眾也有福了，全家超商為了推廣App錢包升級，除了祭出升級錢包免費送美式咖啡，今（13）日起至15日一連三天再加碼，只要使用App全盈+PAY結帳，就可享霜淇淋買一送一，接下來兩周五六日都有相同好康。

▲全家錢包升級至全盈+PAY後，除了點數翻倍，另可享霜淇淋買一送一。（圖／手機截圖）
▲全家錢包升級至全盈+PAY後，除了點數翻倍，另可享霜淇淋買一送一。（圖／手機截圖）

限五天！7-11大甲乾麵25元　可樂、OREO餅乾全都買1送1

再挖隱藏版！LINE六組免費貼圖　軟爛貓咪＋蠟筆小新萌翻

向醫護致敬！超商＋全聯都拼了：拿鐵買2送2、霜淇淋19元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀