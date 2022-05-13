星巴克缺業績？「連喝24天」買1送1 全家霜淇淋也買1送1
對小資族來說，狂喝星巴克的時候又到了！廣受消費者歡迎的體驗活動再度回歸，星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，即日起至6月5日，每天都能免費玩抽抽樂，且中獎率極高，包括免費中杯、全品項買一送一等，抽到可於3天內兌換，想狂喝星巴克就得把握這近一個月的時間。全家超商今（13）日起也有全盈+PAY獨享優惠，買霜淇淋可享買一送一。
星巴克開跑「LOVE SUMMER 數位體驗」，今（13）日是開始兌換的第一天，即日起至6月5日一連24天裡，每天都能免費參加抽獎，獎項包括免費中杯、全品項買一送一、第二杯半價等，中獎率堪稱100%，引起不少網友熱議：「星巴克缺業績吧，最近買一送一辦不停」、「三個帳號都買一送一」、「羨慕抽到送中杯，多帳幾乎都是抽到買一送一」，而免費中杯也不是都市傳說，就有幸運網友分享，使用4個帳號登入，終於抽到免費中杯。
由於可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，《NOWnews今日新聞》記者實際以3種帳號登入測試，共獲3次抽獎機會，其中2次是「第二杯半價」、以及1次「全品項好友分享（買一送一）」，以3中1來看，要抽買一送一機率頗高。「LOVE SUMMER 數位體驗」自今（13）日起開始兌換，兌換期間為獲券日+2，每天兌換時間限上午11點到晚上8點，且每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。
愛吃霜淇淋的民眾也有福了，全家超商為了推廣App錢包升級，除了祭出升級錢包免費送美式咖啡，今（13）日起至15日一連三天再加碼，只要使用App全盈+PAY結帳，就可享霜淇淋買一送一，接下來兩周五六日都有相同好康。