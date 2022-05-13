特企／FFBE 幻影戰爭活動登場　代表人物現身拉比斯世界

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即日起，於活動期間您將可透過精選召喚，邀請《FFBE 幻影戰爭》合作活動兵員「雷歐尼斯國王蒙特」、「維內拉·芬尼斯」，與「斯特恩·雷歐尼斯」加入您的隊伍！
「K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯」STEP UP召喚：新英雄「雷歐尼斯國王蒙特」與「維內拉·芬尼斯」參戰！立即透過這個全新的精選召喚，邀請他們與你一同戰鬥！還可以於每一個STEP獲得1個「召喚硬幣(K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯)」，並在STEP 6確保獲得一張幻兵卡交換券(覺悟與決心的證明)！STEP4、5、6的確保NV兵員名額限定，精選兵員出現機率提升！此外，玩家可使用10張「NV交換券(K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯)」，交換精選NV兵員！以及使用「交換券(覺悟與決心的證明)」，交換幻兵卡「覺悟與決心的證明」！
「K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯」NV豪華STEP UP召喚：即日起至5/26活動時間結束止，玩家可以透過此召喚於STEP2、3獲得1個「召喚硬幣(K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯)」，以及1張「NV交換券(K.L.蒙特/維內拉·芬尼斯)」，於STEP4精選NV兵員出現機率2%！當玩家們完成此召喚的STEP 1至3，將可免費進行STEP 4！
更多精彩活動與專屬報酬
「移動的蒙太奇登入獎勵」：即日起至5/27活動時間結束止，玩家可以於登入的第一天，獲得可覺醒至Neo Vision的7星兵員「斯特恩·雷歐尼斯」，另外只要每日持續登入遊戲，就可以獲得「斯特恩·雷歐尼斯」的覺醒素材，以及1張NV EX召喚券(5星/NV)，與1張確保召喚券(4星/5星/NV) x1等眾多珍貴報酬。
《FFBE 幻影戰爭》合作活動：為了這一瞬，玩家只要收集「WOTV FFBE合作抽獎箱召喚券」進行召喚，就可以獲得1名5星「蒙特·雷歐尼斯」，與可將「斯特恩·雷歐尼斯」覺醒至Neo Vision的覺醒素材！此外，還可以從抽獎箱召喚中獲得「火業戒指(WOTV FFBE)」、「睡眠劍(WOTV FFBE)」，以及「火舌(WOTV FFBE)」等活動限定裝備與配方！
「WOTV FFBE 每日免費召喚」：即日起至5/26活動時間止，玩家們可以進行1次每日召喚，獲得1名3星以上/NV兵員，NV兵員出現機率3%！此外召喚列表包含《FFBE 幻影戰爭》兵員。