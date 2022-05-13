特企／菁英補習班數位大轉型　首創「導航式」學習

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Atlas101提供最現階段最熱門時事並兼顧校園議題。先激發他們對口說和寫作靈感，再用引導教學模式，讓學生們提交想法和內容，老師再針對學生的作業想法內容一對一教學；例如這個主題：當您考慮去某個地方旅遊時，會如何做決定？是自己上網做功課？還是和有去過的朋友討論？先讓學生寫出一段自己的想法，老師上課前會先批改完成，再進行線上互動教學，直接解決學生弱點不浪費時間，完整的單元下來，就能感受到英語能力明顯提升。
系統練習：閱讀＆聽力 每日堅持英文能力跳耀性成長
Atlas101線上學習每日會自動分配課程任務給學生，透過每日閱讀與聽力的訓練，幾個禮拜下來學生一定能夠感受到英文能力的進步。Atlas101會透過每堂課一開始給予學生小測驗，讓學生能夠了解自己的弱點，接下來系統會給予學習教材包含影片、互動練習(長句重組、聽打練習、跟讀訓練以及盲聽訓練)與單字記憶訓練，不只是考試能力提升，而是全方位強化學生英文聽說讀寫的能力。
Atlas101全智能領航員 引領你成功達陣
Atlas101的學員陳同學提到「Atlas101是一套英文聽、說、讀、寫還有單字記憶的全方位的數位學習系統，一開始上課覺得很新鮮，長期的全線上補習還是初體驗。體驗很良好，照著每日系統課程的安排，平日每天晚上回家可用40-60分鐘進行學習，壓力不大也能學到很多東西，且英文的聽說讀寫分配平均，無所偏廢。一開始的確會有些厭煩，但相信我，堅持下去，一定會有所收穫。」
Atlas101在學習道路上就是一位全智能領航員，平台系統和真人教師分工合作，根據您的學習狀況適性調節，依造不同程度的學習者量身訂做課程，提供不同的補給和進度安排，都得經過聽、說、讀、寫，各站的訓練和充電，但學習的時間可以自由調配，老師陪伴學習遇到問題即刻救援，搭上Atlas101這台學習直通車，一路帶您成功達陣！
Atlas101導航式英語線上學習平台
從上車的那刻起，就沒有怠惰的機會：http://www.atlas101.com.tw/
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