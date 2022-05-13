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特企／菁英補習班數位大轉型　首創「導航式」學習

▲菁英國際團隊研發，2022年推出的線上學習平台Atlas101。（圖／品牌提供）
▲菁英國際團隊研發，2022年推出的線上學習平台Atlas101。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-13 15:22:33

Atlas101導航式線上學習系統，由辦學超過25年的「菁英國際語言教育中心」教學團隊精心研發，透過黃金比例的「系統教學」及「真人家教」學習設計，直擊學生考試痛點，Atlas101帶領學生能夠短時間內就可以取得托福目標分數，不再像傳統補習班一樣，需要花長時間進行學習；Atlas101是由頂尖托福專家所設計的教學系統，學習成效絕不會因「師」而異，也和一般只幫忙做「媒合」找線上英文家教的服務大不同；因為Atlas101會安排完美的學習流程，讓你事半功倍，就好比特斯拉全自動駕駛，在最短時間內迅速到點不迷航。

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真人一對一：口說＆寫作　培養深度思考的能力

Atlas101提供最現階段最熱門時事並兼顧校園議題。先激發他們對口說和寫作靈感，再用引導教學模式，讓學生們提交想法和內容，老師再針對學生的作業想法內容一對一教學；例如這個主題：當您考慮去某個地方旅遊時，會如何做決定？是自己上網做功課？還是和有去過的朋友討論？先讓學生寫出一段自己的想法，老師上課前會先批改完成，再進行線上互動教學，直接解決學生弱點不浪費時間，完整的單元下來，就能感受到英語能力明顯提升。

系統練習：閱讀＆聽力　每日堅持英文能力跳耀性成長

Atlas101線上學習每日會自動分配課程任務給學生，透過每日閱讀與聽力的訓練，幾個禮拜下來學生一定能夠感受到英文能力的進步。Atlas101會透過每堂課一開始給予學生小測驗，讓學生能夠了解自己的弱點，接下來系統會給予學習教材包含影片、互動練習(長句重組、聽打練習、跟讀訓練以及盲聽訓練)與單字記憶訓練，不只是考試能力提升，而是全方位強化學生英文聽說讀寫的能力。

Atlas101全智能領航員　引領你成功達陣

Atlas101的學員陳同學提到「Atlas101是一套英文聽、說、讀、寫還有單字記憶的全方位的數位學習系統，一開始上課覺得很新鮮，長期的全線上補習還是初體驗。體驗很良好，照著每日系統課程的安排，平日每天晚上回家可用40-60分鐘進行學習，壓力不大也能學到很多東西，且英文的聽說讀寫分配平均，無所偏廢。一開始的確會有些厭煩，但相信我，堅持下去，一定會有所收穫。」

Atlas101在學習道路上就是一位全智能領航員，平台系統和真人教師分工合作，根據您的學習狀況適性調節，依造不同程度的學習者量身訂做課程，提供不同的補給和進度安排，都得經過聽、說、讀、寫，各站的訓練和充電，但學習的時間可以自由調配，老師陪伴學習遇到問題即刻救援，搭上Atlas101這台學習直通車，一路帶您成功達陣！

Atlas101導航式英語線上學習平台

從上車的那刻起，就沒有怠惰的機會：http://www.atlas101.com.tw/
想進一步了解Atlas101完美學習計畫嗎？請加入LINE 官方帳號@619kxtbw

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