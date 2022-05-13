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特企／《星之夢幻島》首度大改版！咪嚕感謝祭好康回饋

▲咪嚕感謝祭，多重好禮周邊送給你。（圖／品牌提供）
▲咪嚕感謝祭，多重好禮周邊送給你。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-13 16:58:31

由Future Game所代理的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，官方為慶祝改版上線，推出一系列好康活動回饋；並公開全新時裝介紹，邀請玩家一同共襄盛舉，就讓可愛精靈咪嚕帶著你，再一次回到卡巴拉的感動！

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咪嚕感謝祭　多重好禮周邊送給你

為慶祝《星之夢幻島》首度改版，官方特別推出好康活動「咪嚕感謝祭」，由遊戲中最可愛的貼身小精靈「咪嚕」，帶領玩家一同享受這歡樂的慶典吧！

這次的「咪嚕感謝祭」，除了能夠獲得各項稀有虛寶之外，官方更提供了實體周邊，讓人氣花靈、可愛咪嚕化身實體陪伴玩家，並採用一番賞的抽獎方式，讓玩家更能夠感受慶典熱鬧的氛圍！

全新時裝　炫彩繽紛

以童話故事為原型，彷彿置身夢境。本次官方推出全新限定時裝「愛麗絲童話套裝」，帶玩家走進童話般的世界，玩家可以透過參與每日不同的遊園活動，來獲得扭蛋幣，在主城瑟菲拉的扭蛋機進行抽獎，除了稀有時裝，還可以獲得其他的強化道具，有興趣的玩家快來一起蒐集扭蛋幣試試手氣吧！

元素幻界　限時開啟

官方近期開放超高機率限定卡池，並定期更換不同屬性，目前為地屬性限定卡池，玩家有更高的機率可以獲得傳說花靈「金盞花」和「月見草」，並預計於5/14(六)進行火屬性輪替，將有機會獲得傳說花靈「十六夜」和「刺桐」，想要提升戰力的玩家千萬不能錯過！

《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt
《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc
《星之夢幻島》咪嚕感謝祭：https://nl.futuregame.com.tw/thanksgiving/

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