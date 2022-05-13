美國巨獸 ─ Cadillac Escalade V正式發表

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Escalade V同樣提供標準軸與長軸的ESV車型，標準軸距車型車身尺碼為5382x2059x1948mm，ESV長軸車型更達5766x2060x1941mm，軸距為3406mm；大家最關注的動力系統部分，一如預測搭載6.2升機械增壓V8引擎，可輸出682hp/6,000rpm最大馬力與885Nm/4,400rpm最大扭力，並搭配10速手自排變速系統、全時四輪傳動系統，以及專屬的主動式氣壓懸吊系統。
標準車型0-60mph起步加速成績為4.4秒，1/4英里衝刺加速成績則為12.74秒。為對應衝刺需求，多種動態模式中具有彈射起跑功能的V模式，用以衝刺加速之用。在強大性能下，搭載275/50R22胎圈組，以及配上Brembo®前六活塞卡鉗。
Escalade V座艙陳設是基於Escalade Platinum為基礎升級，提供黑色或深紅色兩種配色可選，搭配斑馬木紋飾板，三排座椅皆以半苯胺皮革包覆。中控台上配置總對角顯示達38吋之OLED顯示幕，中央為16.9吋多功能顯示幕，並配有14.2吋抬頭顯示器，可提供路況實境、路線導航、行車訊息等資訊。另配有達36支揚聲器、3D環繞效果之AKG Studio Reference 音響系統。
Escalade V於美國的建議零售價為149,990 美元起，正式發表後，會到2022年夏季末才會正式上市販售。