曾背負小三罵名　玉女閃嫁洋老公：好像前世就認識

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46歲的梁詠琪1995年出道時，176公分的高挑身材搭配甜美臉蛋，被捧為「一代玉女」。她除了歌聲動人之外，在戲劇上也有不少經典作品，是歌影雙棲的女星。1999年，23歲的梁詠琪和莫文蔚、金城武演出張艾嘉導演作品《心動》，飾演「小柔」一角，獲提名第36屆金馬獎最佳女主角。
她的事業正旺時，感情路上卻狠狠地摔了個大跤。1999年，梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》時，愛上了大9歲的鄭伊健，當時男方身邊還有交往多年的女友邵美琪，兩人成為千夫所指，形象受損。
梁詠琪被認定為第三者，雖然事後鄭伊健澄清是和邵美琪分開後，才和梁詠琪交往，但香港網友不領情，酸梁詠琪好像以勝利者姿態高調宣示主權，慘遭冠上「好勝Gigi」之名。
據傳，她與鄭伊健無疑是金童玉女般匹配，性格卻南轅北轍，兩人最終於2006年結束長達7年的戀情。對於這段情，梁詠琪曾在節目中表示：「其實每段經歷都是上天給我們的禮物，只需要把它放在心裏就好了。」
梁詠琪2011年2月完成香港站的演唱會後，找到了真命天子。35歲的她趁有兩週的休息空檔到西班牙旅行，與現在的老公Sergio相識，Sergio盡地主之誼充當導遊帶她四處遊覽名勝，兩人交往後，與Sergio約定每三週見一次面，並於交往6個月後閃電結婚。
每當提到老公，梁詠琪的嘴角都會自然地上揚。結婚當天梁詠琪這樣說：「他令我再次相信愛情，他第一次向我求婚，我就已認定了他。」談到交往半年就結婚，且又是異國戀，梁詠琪認為一切都是「緣份」：「其實我和老公的結論，就是認為彼此前世就已經認識。」
除了緣份，最重要的是Sergio夠真誠，她說：「和他在一起的時間，是我人生最快樂的時候，他真的很好，很疼愛我。」婚後，Sergio放棄母國大企業的高薪工作，來到香港定居。梁詠琪2015年生下可愛的混血女兒Sofia，經常在Instagram曬寶貝女兒照片，儼然是個「女兒傻瓜」。