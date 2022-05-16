果粉認得幾個？iPod「5個經典決定」　影響Apple產品基礎

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2001年1月Apple發表了 iTunes，成為「數位生活中樞」的一環，接著就是要打造自家的音樂播放器，在當時賈伯斯對於市面上所有的播放器都覺得「爛透了！」決心要打造一個Apple的音樂播放器，主要的要求就是「簡化」，當想找某首歌曲時，要在三個動作完成，且符合一般人的直覺反應。
限制iPod功能
為了讓iPod用起來非常簡便，設計團隊便限制iPod的功能，「必須儘量將所有功能交由電腦裡的iTune處理，而非擺在iPod上。」
不設開關
賈伯斯要求iPod「不要設計任何開關」，不使用時就會自動進入休眠模式，不需要任何開關，而當用想要再次使用時，隨意按一顆按鍵就能喚醒，這項要求也成為日後許多Apple產品的特色。
iPod只能單向轉拷
當時內部人員提議取為「Pod（豆莢）」，賈伯斯延續iMac、iTunes的「i」命名，第一代「iPod」就定命誕生了，而賈伯斯相信智慧財產權應該要被保護，便決定iPod只能單向轉拷音樂。
「純白」帶來文化重量
蘋果設計大將艾夫，也職掌初代iPod的設計，書中提到艾夫思考著iPod的外型，不希望變成一種「可拋式」的產品，希望帶入「文化」重量，便提議使用「純淨的白」包含耳機、耳機線、電源處理器。這個決定現在我們來看並不陌生，也成為經典的決定。在書中有一段艾夫對於純白色耳機的描述：「它不只是中性的顏色，它是如此純粹而安靜，大膽而出眾，然後卻又毫不招搖。」
Apple 全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 表示：「音樂一直是 Apple 核心價值的一部分，iPod 將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。如今，iPod 的精神將以不同形式永存。我們的所有產品結合音樂體驗，從 iPhone 到 Apple Watch 再到 HomePod mini，以及 Mac、iPad 和 Apple TV。」Apple Music 提供的超過 9000 萬首歌曲、超過 30,000 個播放列表。