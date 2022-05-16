COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

果粉認得幾個？iPod「5個經典決定」　影響Apple產品基礎

▲2001年由蘋果創辦人賈伯斯發表首款iPod，在21年後，蘋果官方正式宣佈iPod 將走入歷史。(圖/翻攝網路)
▲2001年由蘋果創辦人賈伯斯發表首款iPod，在21年後，蘋果官方正式宣佈iPod 將走入歷史。(圖/翻攝網路)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-16 00:01:00

2001年Apple發表了iPod，在21年後，Apple官方正式宣佈iPod 將走入歷史，當iPod touch 售完就結束了。在一個時代的結束前，在《賈伯斯傳》中就有寫到iPod從慨念發現一直到正式推出的幕後故事，梳理其中5個關鍵決定，這5個決定，也影響日後Apple產品的發展。蘋果創辦人賈伯斯曾說：「如果有人問，蘋果存在這個世界的意義為何，我會舉iPod當作最好的例子。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡化，3個動作完成搜尋

2001年1月Apple發表了 iTunes，成為「數位生活中樞」的一環，接著就是要打造自家的音樂播放器，在當時賈伯斯對於市面上所有的播放器都覺得「爛透了！」決心要打造一個Apple的音樂播放器，主要的要求就是「簡化」，當想找某首歌曲時，要在三個動作完成，且符合一般人的直覺反應。

限制iPod功能

為了讓iPod用起來非常簡便，設計團隊便限制iPod的功能，「必須儘量將所有功能交由電腦裡的iTune處理，而非擺在iPod上。」

不設開關

賈伯斯要求iPod「不要設計任何開關」，不使用時就會自動進入休眠模式，不需要任何開關，而當用想要再次使用時，隨意按一顆按鍵就能喚醒，這項要求也成為日後許多Apple產品的特色。

iPod只能單向轉拷

當時內部人員提議取為「Pod（豆莢）」，賈伯斯延續iMac、iTunes的「i」命名，第一代「iPod」就定命誕生了，而賈伯斯相信智慧財產權應該要被保護，便決定iPod只能單向轉拷音樂。

「純白」帶來文化重量

蘋果設計大將艾夫，也職掌初代iPod的設計，書中提到艾夫思考著iPod的外型，不希望變成一種「可拋式」的產品，希望帶入「文化」重量，便提議使用「純淨的白」包含耳機、耳機線、電源處理器。這個決定現在我們來看並不陌生，也成為經典的決定。在書中有一段艾夫對於純白色耳機的描述：「它不只是中性的顏色，它是如此純粹而安靜，大膽而出眾，然後卻又毫不招搖。」

▲iPod使用白色的設計。(圖/翻攝網路)
▲初代iPod使用白色的設計，也奠定了蘋果產品設計走向。(圖/翻攝網路)
Apple 全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 表示：「音樂一直是 Apple 核心價值的一部分，iPod 將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。如今，iPod 的精神將以不同形式永存。我們的所有產品結合音樂體驗，從 iPhone 到 Apple Watch 再到 HomePod mini，以及 Mac、iPad 和 Apple TV。」Apple Music 提供的超過 9000 萬首歌曲、超過 30,000 個播放列表。

▲蘋果所有產品結合音樂體驗，聽音樂不再只有iPod才能做得到。(圖/官方提供)
▲蘋果所有產品結合音樂體驗，聽音樂不再只有iPod才能做得到。(圖/官方提供)

不怕梅雨季！台電教開「這物」秒提升除濕機功力：超實用

ROG很會！攜手《新世紀福音戰士》推聯名款　DIY EVA宇宙

宅叔Tim哥「鍋貼戀」娶水某　婚前驚人告白：我負債4千萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀