信義區再現單坪萬元店租！睽違7年首見 蛋糕店重金進駐
雖然受疫情影響市況頗大，但精華地段店租熱度還是持續攀升！根據最新實價租金資料顯示，今年3月台北市市府商圈的忠孝東路五段上，出現一處店面月租25萬元，換算單坪店租1萬元，新的承租方是近年持續快速擴張據點的糕餅蛋糕業者「橘村屋」。這也是睽違7年後、信義區再次出現單坪萬元的店租，上一次出現單坪萬元租金實價，已經是在2015年3月。信義房屋表示，以近期東區忠孝東路四段出現兩筆實價單坪6588元與7566元的狀況來看，忠孝市府商圈的店租已經追上東區。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於東區與西門町受到國際觀光客人次雪崩影響，原本熱門店面出現大量與長時間空置的災況，緊鄰信義計畫區的忠孝市府商圈，卻看不到店面市場不景氣的狀況，區域內的店面即使空置也很快有新的租客補上，且店租還能維持穩定的市場行情，在東區短期降價求租與忠孝市府商圈的穩定消費人潮帶動下，忠孝市府商圈似乎已經追上東區商圈。
此次揭露租金單坪萬元的店面，是正對信義計畫區的店面，根據實價揭露顯示，店面位於忠孝東路五段153號，今年3月月租25萬元，單坪租金為1萬元，目前這間店是糕餅蛋糕業者「橘村屋」承租作為台北忠孝門市。
過去信義區單坪萬元店租實價最多的區域，是在威秀影城的街邊店面，早年都有每坪1.5萬到1.7萬元的紀錄。
曾敬德指出，這波觀光商機的不景氣，主要以國際觀光客的商圈為主，但內需型的商圈還能維持相對穩定，尤其像市府商圈這種「類觀光」的內需商圈，白天有上班族、晚上有周邊住戶，周末有信義區的觀光人潮，區域內空置店面很快吸引新的房客進駐，但觀察近一年來在市府商圈開店的，大多是連鎖餐飲與少部分的藥局，顯示不管景氣與疫情怎麼變化，「民以食為天」還是市場上最基本的穩定需求。