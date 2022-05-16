特企／2022「LALAI桃園」強勢回歸 全新五感饗宴登場
因疫情睽違兩年不見的桃園原住民族國際音樂節回來了，2022年以「LALAI桃園」原住民族國際音樂節全新品牌強勢回歸，移師桃園陽光劇場隆重登場。邀請動力火車、戴愛玲及桑布伊等國內知名原住民族音樂人才的演出，結合在地藝文團體的跨界演出，亦與國外駐台使館的合作，接軌世界原住民族樂舞，帶來全新五感原住民音樂體驗吸引許多民眾前往朝聖。
由太巴塱天藝舞團與來自東岸的創作新生代流行歌手Lowking姚宇謙的跨界表演為「LALAI桃園」原住民族國際音樂節揭開活動序幕。今年從「LALAI桃園」為起點，用原住民族音樂力量撼動人心。自5月起至11月將舉行一連串豐富文化活動，要集合市民朋友參與原住民族文化活動的喜悅，吸引全臺原住民朋友聚首桃園，持續推動原民新政，打造一個友善的桃原新故鄉。還邀請桃園在地藝文團體與原住民文化的跨界合作、國內知名原住民歌手以及國際性樂舞演出，移師新場地的「LALAI桃園」原住民族國際音樂節，以原住民音樂為觸角，激發原民傳統文化與現代音樂的火花，揭開原住民樂舞藝術的新篇章！
為期兩天的音樂節活動免費入場，邀請市民朋友一同進入原住民族的音樂國度，現場超過20組原住民族歌手、樂團及舞團等接力登場。會場週邊設有「原物市集」，有小米酒、馬告料理、部落傳統手工藝品等，集結原住民族特色品牌的「原物市集」於每日下午1時準時開張。主辦單位今年也有現場填問卷及按讚打卡送限量野餐墊的活動。桃園首場原住民夏日慶典從「LALAI桃園」原住民族國際音樂節出發，呼朋引伴，絕不錯過。