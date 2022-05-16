企業及廟宇愛心捐贈智慧奶瓶及災勘車 黃偉哲代表受贈

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黃偉哲表示，傳統的育嬰方式，父母餵奶時都要很辛苦地用手臂內側測試牛奶溫度，現在科技與時俱進，父母利用智慧測溫奶瓶，在照養孩子的時候將更加游刃有餘，更有效率也更安心，特別感謝凱健企業董事長曾朝滿的慷慨捐贈，讓父母們在哺乳時能夠更安全省時。
下午則於開基玉皇宮舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松先生代表捐贈，黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。開基玉皇宮今日除了捐贈台南市消防局第六大隊所屬安南分隊一輛災情勘查車外，更額外加碼捐贈橡皮艇一艘，進行水域救援使用，讓救災功能更趨完整，捐贈金額約新臺幣170萬元。災情勘查車配置4輪傳動功能足以應付不良地形，縮短救災人力、器材到達現場時間，有效執行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救功用。
黃偉哲表示，今年開基玉皇宮截至目前計捐贈公私立機構金額已逾650萬元以上，顯見開基玉皇宮積極致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體不遺餘力，他代表市民向玉皇宮致意。玉皇宮從94年起陸續捐贈台南市消防局6輛水箱消防車、消防破壞器材1批，近年來更陸續捐贈合計6萬顆住警器，嘉惠市民大眾，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。
消防局局長李明峯表示，開基玉皇宮體認安南區有很多早期形成的狹小巷弄或既成道路，大型消防車輛不易通過，為了讓消防弟兄可以儘速抵達救災現場，保障市民生命財產，捐贈災情勘查車，供消防局安南分隊於救災使用，將善心義舉嘉惠於安南區的民眾，對於救災更是助益良多。