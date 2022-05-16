企業及廟宇愛心捐贈智慧奶瓶及災勘車 黃偉哲代表受贈

台南市長黃偉哲今日分別參加二場愛心捐贈記者會，表揚凱健企業及開基玉皇宮。今日上午於南區戶政事務所舉行「智慧測溫奶瓶」捐贈儀式，自 5 月 20 日起，凱健企業贈送一萬只「智慧測溫奶瓶」給每一位於南市辦理新生兒出生登記的寶寶，讓爸媽們能以智慧方式掌握最適合寶寶的泡奶溫度。「智慧測溫奶瓶」內含精密電子設備，可智慧測溫，可清洗也可耐高溫，使用時與手機連結，選擇適合語言後能以語音自動報溫度，讓爸媽照顧起寶寶更省事。

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黃偉哲表示，傳統的育嬰方式，父母餵奶時都要很辛苦地用手臂內側測試牛奶溫度，現在科技與時俱進，父母利用智慧測溫奶瓶，在照養孩子的時候將更加游刃有餘，更有效率也更安心，特別感謝凱健企業董事長曾朝滿的慷慨捐贈，讓父母們在哺乳時能夠更安全省時。

下午則於開基玉皇宮舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松先生代表捐贈，黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。開基玉皇宮今日除了捐贈台南市消防局第六大隊所屬安南分隊一輛災情勘查車外，更額外加碼捐贈橡皮艇一艘，進行水域救援使用，讓救災功能更趨完整，捐贈金額約新臺幣 170 萬元。災情勘查車配置 4 輪傳動功能足以應付不良地形，縮短救災人力、器材到達現場時間，有效執行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救功用。

▲開基玉皇宮主委涂大松代表捐贈台南市消防局第六大隊所屬安南分隊災情勘查車一輛，由市長黃偉哲代表接受（圖／記者林怡孜攝，2022,05,16）

黃偉哲表示，今年開基玉皇宮截至目前計捐贈公私立機構金額已逾 650 萬元以上，顯見開基玉皇宮積極致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體不遺餘力，他代表市民向玉皇宮致意。玉皇宮從 94 年起陸續捐贈台南市消防局 6 輛水箱消防車、消防破壞器材 1 批，近年來更陸續捐贈合計 6 萬顆住警器，嘉惠市民大眾，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

▲黃偉哲與開基玉皇宮法師進行淨車儀式，祈求出勤平安（圖／記者林怡孜攝，2022,05,16）