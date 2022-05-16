歐陸SUV專科，PEUGEOT 2008 / 3008 / 5008 今晚你選哪一道？

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實際很重要，美感更不該少
目現市場諸多汽車產品，要滿足日常所需輕而易舉，特別現正火紅的SUV運動休旅車系，更輕易滿足絕大多數消費者移動想像。然而細忖思量，當你耗費百萬預算購入一輛休旅車，接下來將陪伴家人起碼數年甚至十數年時間，與此同時，每天通勤跋涉還得與之朝夕相處，我不確定你是否依然甘於制服般平凡，起碼個人捫心自問確實無法接受「紅燈即車聚，綠燈統規賽」的尷尬，這時 PEUGEOT SUV 家族一字排開任君挑選，無啻美型至上者救贖。
是的，人生萬不該得過且過流於將就，既然美如 PEUGEOT 2008、3008 與 5008 唾手可得，何妨將心打開，讓日復一日移動過程皆能恣意享受專屬法蘭西的浪漫律動？
自定義精彩，PEUGEOT 2008
「其實車於我而言，更大的比例在於自我展現與潮流標的，其他部分當然也很重要，不過確實算不上當前亟欲關注的焦點。」
如果你也有此想法，PEUGEOT 2008 簡直為你而生，那不是初生之犢的勇敢，而是種猶如年輕幼獅急欲探索世界每個角落躍躍欲試的積極，基本上，你其實無需進行家庭化或機能性之類的諸多聯想，直接將之看作更符合潮流脈動的掀背車款即可，建構掀背車既有車款優勢，在 PEUGEOT 2008 上更發揮的淋漓盡致。舉例來說，在1.2升渦輪增壓引擎所爆發的155匹強勁動能，結合EAT 8速手自排變速系統的架構下，那股衝勁讓每次踩踏油門都成為一種快感釋放，而一般高重心SUV容易帶來的搖晃不安定感，PEUGEOT 2008 則全然無從感受到，反而表現出相較許多掀背車款更加俐落明快的動態反應，彎中根本刀切豆腐，乾脆爽朗一如鋼砲。
而關於休旅車應有的種種優勢，PEUGEOT 2008 仍無所短缺，像是寬裕充足的乘坐空間，無論坐進前後座瞬間便能深刻體會，而更具餘裕的行路舒適性與乘坐舒適性，PEUGEOT 2008 透過完美調教的懸吊與良好的座椅泡棉設定，則每每令人為之驚艷，甚至就連一般中小型車較難顧及的彈性置物機能，在PEUGEOT 2008上亦有405升(一般狀態)至1,467升(後座椅背前傾)的容積表現，儘管車長僅僅4,300mm，作為一家大小用車依然勝任愉快，更別提絢爛至極的QUARTZ 3D立體投影式抬頭顯示儀錶，以及像是ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持、FCW前方車距警示與LPA車道保持系統等極盡齊備科技配置，無論實用考量或者感性氛圍，PEUGEOT 2008 總能全然兼顧，而且，還美得理直氣壯。
美學家庭號，PEUGEOT 3008
「就算家庭是現階段生活的重心，但不喜人云亦云的態度依舊，茫茫車海絕不甘於流俗平淡，在無微不至呵護守護家人的同時，也該保有忠於自我的想望。」當人生邁入下一個階段，家，於是成為你人生最重要的事，但帥車是否就勢必得從此與你絕緣？在PEUGEOT 3008面前，其實壓根無需糾結。
理由，其實從你端詳 PEUGEOT 3008 的第一眼便昭然若揭，不相信？仔細看著那宛如繁星璀璨的水箱護罩以及朝左右延伸而出的LED頭燈，這下獠牙雄獅不只耀武揚威，甚至自帶畢露鋒芒。當然，人生閱歷至此，你深知美型本該奠基於氣質用料以及積累而來的生活體驗，不意外，就此第二代PEUGEOT i-Cockpit直覺駕駛座艙從科技、設計再到人因面向樣樣不缺，12.3吋數位儀錶、小盤徑平底方向盤、跑車化座椅連同Apple CarPlay和Android Auto，甚至大全套諸如ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、DAA駕駛注意力警示系統、FCW前方車距警示系統、HBA智慧型遠近頭燈、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持系統、SLI速率掃描辨識系統及VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統等等先進駕駛輔助系統，亦讓駕駛座成為你專屬的享樂天堂。
而所有法國車的好，在 PEUGEOT 3008 盡能體現周到，關於駕馭魅力，1.2升渦輪增壓汽油、1.5升渦輪增壓柴油與1.6升渦輪增壓汽油三種動力任君選擇，不同的是各有賞玩風情，相同的則在於兼具樂趣、動感與油耗。而關於舒適乘坐部分，PEUGEOT 3008 則利用恰到好處的阻尼設定及美好的座椅質材，體現對應各種路況游刃有餘的美好。至於寬敞開闊空間與豐富實用機能向來是新世代 PEUGEOT 產品的強項，依車型不同而配置的GRIP CONTROL抓地力控制系統含HADC陡坡緩降系統，更讓遨遊山巔海邊不再只是浪漫想望，而成為探索每處角落的堅實憑恃。
質感生活滿載，PEUGEOT 5008
「許多年齡相仿的朋友這些年成了夾心世代，上有雙親渴望天倫之樂，下有孩子企盼陪同一塊成長，但我不想就此虧待自己失去自我，在滿足摯愛大小家人的同時，一定還有三全其美且自信依舊的選項。」
PEUGEOT 5008 彷彿正為我們這樣的世代而生，週休假期老老小小闔家出遊的幸福是責任也是期望，但平日衝刺事業奔波工作更是肩上的擔當，甚且，偶有閒暇也仍憧憬兩人世界或是獨遊浪漫，這時一輛能夠身兼數職且盡善盡美的多功能休旅一如 PEUGEOT 5008 ，成為乘載生活一切負荷與渴望的理想對象。
要如何兼顧如此繁重且多元化任務？PEUGEOT 照例從實際面向著手，一方面透過小幅拓延的車身與軸距，創造更寬裕闊綽的硬體架構，另方面則由法蘭西民族令人拍案叫絕的創意，為有限空間創造出無限變化與可能，於是乎儘管 PEUGEOT 5008 僅較 PEUGEOT 3008 略長，但卻因此得以擺進三排座椅，讓七人同車照常盡享歡樂，而不致過度放大的車身量體，大街小巷穿梭也因此依舊身手俐落而輕盈，與此同時，當無需全員滿載的時刻，PEUGEOT 5008 還能幻化多功能載具，從780升至1,940升自由變化的置物空間，壓根超越所有人對於SUV的既定想像。
當然，為滿足變化多端的使用目的，一具飽滿有力的動力系統實屬必然，關於這部分，PEUGEOT 5008 提供包括1.6升渦輪增壓汽油引擎與1.5升渦輪增壓柴油引擎供選擇，一次滿足高乘載與低油耗的期許，而法系車向來為人所稱道的好身手，在這款七人座SUV上頭照樣表現得淋漓盡致，將車拋入彎中，感受到的仍舊是滿滿的自信以及盎然的駕馭樂趣，最重要的是即便如此家庭導向，外在依然竭力展現PEUGEOT家族凡車難及的美感魅力，細膩精緻的前臉構型，外加明快俐落的車身線條，單由車外看依舊一派跑旅型格，全然難尋多人座車款尾大不甩的鈍重顢頇，誰說三代同遊就該溫良恭儉讓？有了 PEUGEOT 5008 ，滿足所需之餘照樣能讓你玩帥展品味。
用美感豐富每天的精彩生活
所以PEUGEOT 2008 、3008 及 5008 一字排開，對應的不僅只三種不同需求消費族群的認同，更是差異化時代對於美感生活的一致追尋成果，或許對某些人而言，浪漫只是浮光掠影般止於欣賞卻難以觸及的冀盼，但你我深知人生中的一切美好，本就該是積累而來的種種良善與美感的循環，小從一杯咖啡、一本閒書、一個下午，大到對人的態度、對生活的講究甚至對車的鑑賞，於是生命變得豐富而精緻了起來，於是 PEUGEOT SUV 就這麼走入了你與周遭伴侶、家人的生活中，然後妝點得美型且無比精彩。