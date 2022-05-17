尪確診前還交合！她羞曝「增強免疫力菜單」：2次都陰性

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范縈渝表示，雖然自己有輕微症狀，喉嚨痛、些微四肢痠痛，雖然不知是否與剛講完16小時營養課和幫貓拍了一小時多的屁股有關，「但我就是陰性，五月的規定是快篩陽性才能PCR，因為先生是輕症，喉嚨痛、有痰、鼻塞、疲倦，沒有發燒，所以他一人一室關在房間裡」。
那到底要怎麼做才能「提升自己的免疫力」？范縈渝直言，熱量要吃足，不然能量不足，營養素足也沒有用，還要特別注意蛋白質攝取（免疫細胞的基礎營養），「沒體力絕對無法戰勝疾病！還在減肥或是吃流行減肥飲食的朋友，不妨休息一陣子」。
范縈渝接著推薦「6大營養素」。第一「維生素A」，維生素A不是只有保護眼睛的功能，還有保護上皮細胞，協助修復喉嚨黏膜，推薦多吃「胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、蛋黃、豬肝」；第二「維生素C」，提升免疫的最佳選擇，推薦多吃「蔬菜水果都有，水果推薦當季水果，芭樂維生素C含量前三名，但蔬菜只有在生食的時候才能獲取較多的維生素C，食用生菜沙拉請注意清潔」。
第三「維生素D」，除了調節鈣質平衡，也有提升免疫的幫助，特別是心肺功能，推薦多吃「牛奶、黑木耳及各種菇類、豬肝、油脂豐富的魚（例如秋刀魚）」；第四「維生素E」，不僅是抗老好夥伴，更是免疫系統的好朋友，推薦食物「各式的堅果、各種植物性油脂、酪梨」；第五「礦物質鋅」，有輔助蛋白質合成、皮膚細胞健康。還有維持正常味覺，推薦食物「帶殼海鮮（蛤蠣、牡蠣）、玉米、南瓜籽、發酵麵包、乾香菇」；最後「必需脂肪酸omega3」，足量的omega3可以幫助穩定免疫系統，減少發炎反應。推薦食物「豐富油脂的（鮭魚、鮪魚、鯖魚）、亞麻仁油、紫蘇油」。
最後，范縈渝也提醒幾樣該避免的食物，如油炸類食物、過於辛辣調味的食物和精緻碳水，像是水煮牛、蛋糕、餅乾、紅豆麵包、菠蘿油都不行。務必記得「多喝水、多休息、禁止熬夜」，「只要提升自己最佳免疫狀態，無論有無確診，相信最後都能康復，物理性防禦是最有效的」。（編輯：郭佩蓉）
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