搶攻新時代水商機　台灣國際水週10月強勢回歸

強勢回歸！2022年水資源產業盛會「台灣國際水週(TIWW)」將於10月13至15日台北世貿一館登場，早鳥參展優惠只到5月31日，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。展覽現正受理報名，主辦單位外貿協會鼓勵業者一同參與，布局新世代水資源商機。





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