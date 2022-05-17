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搶攻新時代水商機　台灣國際水週10月強勢回歸

▲2022年水資源產業盛會「台灣國際水週(TIWW)」將於10月13至15日台北世貿一館登場，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。（圖／外貿協會提供）
▲2022年水資源產業盛會「台灣國際水週(TIWW)」將於10月13至15日台北世貿一館登場，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。（圖／外貿協會提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-17 11:24:14

強勢回歸！2022年水資源產業盛會「台灣國際水週(TIWW)」將於10月13至15日台北世貿一館登場，早鳥參展優惠只到5月31日，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。展覽現正受理報名，主辦單位外貿協會鼓勵業者一同參與，布局新世代水資源商機。

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全球水資源需求日益上升，珍惜自然資源，追求環境永續發展已成全球共識。今年世界地球以「投資我們的星球 (Invest in our planet)」為主題，在鼓勵民眾以行動力實踐愛地球理念的同時，也呼籲全球政府及企業推動並落實ESG（環境、社會、治理）政策，實踐永續發展的「綠色經濟」。

根據世界資源研究所(WRI)指出，全球近1/3人口生活在「高度缺水」的地區；合國(UN)預測，情況如果未能獲得改善，至2050年生活在缺水地區的人口比例將超過1/2。水是人們賴以為生的重要自然資源之一，更是經濟發展的基礎，然而隨著氣候變遷、全球經濟發展加速，人民用水需求增加，看似源源不絕的水資源，正逐漸面臨匱乏危機。

台灣由於地狹人稠、降雨區域與時間不均及工業用水量急劇增加等原因，被聯合國列為世界第18名缺水國家，如何有效利用雨水、地下水等天然水資源，甚至利用海水淡化、再生水等「科技造水」，已成為國內近年來重要的課題。

台灣政府如今已編列新台幣1,357億元特別預算用於水環境建設，並擴大再生水使用範圍。而預計在今年七月上路的「耗水費」，更將對使用再生水及海淡水或是投資節水設備的企業進行減徵，幅度最高達60%，相望能藉由政府與企業共同努力，降低缺水危機，打造優質水環境。

貿協強調，萬眾矚目的「台灣國際水週(TIWW)」是全台唯一B2B水產業國際專業展，為了洞悉產業趨勢，規劃6大「水循環與再生水處理區」、「輸送儲存與配件區」、「終端淨水與飲用水區」、「流體自動化與控制區」、「綠色基礎建設公共工程及周邊服務區」及「智慧水科技區」等展區並舉辦多項周邊活動，其中包含一對一採購洽談會、新產品發表會及經濟部水利署主辦的水資源國際論壇等，促進參展商及買主交流，掌握商機。

展覽除了台北市政府工務局、工研院、泉溢電機、環盟國際、宮黛科技等產官學代表外，經濟部水利署、台灣機能水協會及台灣環保暨資源再生設備工業同業公會等也會組團參展。

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