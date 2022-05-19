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獨／恰恰彭政閔、小不點李奕樵受邀　出演中信房屋形象片

▲中信兄弟傳奇球星彭政閔，日前以一身帥氣西裝現身天母，為中信房屋拍攝最新形象廣告片。（圖／品牌提供）
▲中信兄弟傳奇球星彭政閔，日前以一身帥氣西裝現身天母，為中信房屋拍攝最新形象廣告片。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-19 11:00:00

《NOWnews今日新聞》日前獨家直擊到卸下球衣的中信兄弟傳奇球星彭政閔，以一身帥氣西裝現身中信房屋天母蘭雅加盟店，與先前因《天橋上的魔術師》得到最具潛力新人獎肯定的「小不點」李奕樵，雙雙出沒天母，原來兩人會同時出現，是特別受邀出演中信房屋2022年最新形象廣告片。

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揭密這次的廣告片內容，是由三個故事做為串連，其中「小不點」李奕樵在拍攝影片的過程中，再次發揮超齡的演技，一秒入戲。這回本色出演一名熱愛棒球的小男孩，從滿心歡喜地收到爸媽特別準備的全新棒球手套，到球場上歷經打擊揮棒落空的挫折。

▲小不點李奕樵再次發揮超齡的演技，在中信房屋最新形象廣告中飾演熱愛棒球的小男孩。（圖／品牌提供）
▲小不點李奕樵再次發揮超齡的演技，在中信房屋最新形象廣告中飾演熱愛棒球的小男孩。（圖／品牌提供）
接著鏡頭一轉，來到另一段故事。一名中信房屋房仲，早晨自信滿滿的整裝出門，雖認真帶了好幾組客戶到處看房子，但仍沒有成功售出，難掩心裡落寞情緒。

▲中信房屋最新形象廣告，藉由傳奇球星彭政閔的選手精神，襯托房仲透過堅持與努力，最終能邁向成功的道路。（圖／品牌提供）
▲中信房屋最新形象廣告，藉由傳奇球星彭政閔的選手精神，傳達房仲透過堅持與努力，最終能邁向成功的道路。（圖／品牌提供）
整支形象廣告主要是藉由彭政閔，30年來始終如一的職業選手精神，去襯托不管是小男孩還是中信房屋的房仲，只要能像恰恰心中保有最初的信念，不論過程中多麼艱難，雖然不是場場勝利，但透過堅持與努力的精神，最終都能邁向成功的道路。

對此，片中也剪入恰恰許多過去在賽場上遇到打擊低潮的畫面，但是這一路走來他都未曾放棄，總是能一次又一次的面對低潮、戰勝低潮，一次次寫下傳奇紀錄，讓球迷看到他那值得敬佩的精神，而這樣的精神，其實也跟中信房屋企業形象不謀而合，中信房屋深耕台灣市場一路走來，秉持著「誠信經營，以客為尊」的經營理念，雖然不是每筆交易都能成交，但始終秉持服務的初心，努力不懈的精神。

最後「小不點」李奕樵飾演的小男孩，也重新打起精神，最終在努力不懈的堅持，以及在家人的見證與鼓勵下，擊出振奮人心的安打，嚐到成功打擊的滋味。廣告結尾也落在恰恰與房仲青年相視後，微笑握手的場景，也暗示著對青年的鼓勵以及那種堅持的精神傳承，整個廣告片透過彭政閔的旁白，不僅勾起球迷回憶，也讓正在為理想努力的每個人，有著暖心的共鳴。


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