特式更超值 ─ Land Rover Range Rover Evoque Bronze Collection 微體驗

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在新年度推出的Range Rover Evoque Bronze Collection，是以P250規格所衍生，在外觀上，最明顯的改變，就是在包括：車頂、尾翼與左右前葉子鈑飾板部分採科林斯青銅色，並且搭配20 吋緞光深灰鋁合金輪圈，並可選擇喀爾巴阡灰、聖托里尼黑與首爾珍珠銀三款車色，整體搭配，增添與眾不同地氣質。
建議售價為235萬的Range Rover Evoque Bronze Collection在目前Range Rover Evoque 車系中，定位正好介於P200 R-Dynamic S與P250 R-dynamic SE車型之間，正好居中，但因為整體配置的不同，也剛好讓它有著比P200 R-Dynamic S更好的動力，以及比P250 R-dynamic SE更具特色的外觀與部分配備，其中Range Rover Evoque Bronze Collection成為車系中唯一配有Land Rover近期相當引以為傲之ClearSight 可切換電子車內後視鏡的車型，關於這項配備，在過去試駕的過程中，證明是一項非常適合台灣環境的配備，再也不會受車內頭枕與車後造型所限縮後方視野，更便於後方車況辨識，而且在低亮度與雨天環境中更為受用，是十分值得推薦的配備項目。
在其餘配備部分，包括：全景式電動玻璃天窗附電動遮陽簾、感應式電動啟閉尾門、Grained Leather 駕駛座 12 向電動調整座椅與副駕駛座 10 向電動調整座椅等也都相當齊備，與P250 R-dynamic SE略有不同的是，Range Rover Evoque Bronze Collection配置的是Meridian 400W 頂級數位化音響系統，P250 R-dynamic SE則配上更高階的Meridian 650W 頂級數位化環繞音響系統。
現行世代的Range Rover Evoque導入了MHEV（Mild Hybrid Electric Vehicle）輕油電混合動力，以Ingenium 2.0L 四缸渦輪增壓汽油引擎作為核心動力來源，搭配12與48V皮帶式整合起動馬達發電機強化動能，具備249ps與365Nm最大動力，搭配SportShift Gear Selector 9前速 ZF 手自排變速系統，且該系統當車輛減速至17km/h時，引擎便會熄火以提早回收動能，讓整體運行更具效率且降低排放。
在充沛的動力下，開起來的確比前一代輕盈，且整體的引擎運轉精緻度與行路質感也都較前代提升，對於路面起伏、震動的處理更為細緻，也同步提升了行車時地乘坐舒適性，同時操駕上的手感細緻度也前一代更好，相當順手好開。
成為常態販售的Range Rover Evoque Bronze Collection，一如文中所說的，有著更特別的外表與適切的配備組合，同時搭載高規動力版本，可說是相當面面俱到的選擇，在疫情影響下，汽車產業受創相當重，在車輛供給時程較難以精準控制的時期中，能有如此特別的選擇，喜歡的可別再猶豫。
| 車型
| Range Rover Evoque Bronze Collection
| 長寬高(mm)
| 4371/1996/1649
| 軸距(mm)
| 2681
| 車重(kg)
| 1818
| 引擎型式
| 直四渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1997
| 最大馬力(hp/rpm)
| 249/5500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 365/4500
| 變速系統
| 九速手自排
| 0-100km/h(sec.)
| 7.5
| 極速(km/h)
| 230
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 235/50 R20
| 後輪尺寸
| 235/50 R20
| 平均油耗(km/l)
| 11.6
| 售價(萬元)
| 235.0