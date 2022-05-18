【車勢星聞】影∕康茵茵扮ㄎㄧㄤ月老，舉辦Crazy Cart甩尾卡丁車牽紅線

我是廣告 請繼續往下閱讀
幾經討論，茵茵心想明明身邊有很多很優秀的男生、女生朋友都是單身，都沒有另一半，但都交不到男女朋友，想一想何不幫這些人辦個聯誼活動，讓他們相互認識，乾脆藉著這個機會多交流多認識，說不定可真的成功促成伴侶。於是終於決定舉辦Crazy Cart比賽，同時經由比賽來玩成配對遊戲，希望可以成功讓有情人終成眷屬。過程中發現做節目真的不簡單，前置作業很多，還要想賽制、還要沒有bug、還有準備道具等等…企劃的內容其實都比我們想像中的還要複雜，突然覺得上通告，很幸福！簡單、輕鬆，但在辛苦拍攝完成之後，真的很有成就感，也讓朋友們透過這個節目交到朋友！其中一個環節是如果看了男生的遊戲、賽車表現，可以轉換想認識的對象，所以經由遊戲過程，判斷喜歡的類型個性，實在是很有趣。原本第一眼看到喜歡的，之後可以完全被遊戲中展現出來的帥氣度給顛覆，最後成功配對的是陳仲熙和成語蕎，成語蕎覺得男生悶燒很可愛，一方面也覺得他很會打扮自己，覺得第一眼看了很舒服，加上很會玩遊戲，整個大加分。陳仲熙說：「在遊戲過程中語蕎很貼心，會幫忙加油、打氣和想解答，加上外型亮麗，很吸引我。」這對成功配對的人男帥女美真的外型非常登對，結束後他們的確覺得對方很有魅力，但會不會真的交往就要看他們有沒有緣份，ㄎㄧㄤ月老已盡力。ㄎㄧㄤ月老經過這次拍攝，覺得對於聯誼當紅娘當出興趣來了，一直跟團對說還要再做類似企劃，但團隊私下疑問…那茵茵妳自己的姻緣對像呢???至於ㄎㄧㄤ月老本身的姻緣？茵茵說：「緣分還沒到，就看有無哪個ㄎㄧㄤ先生出現了。」