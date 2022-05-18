她煮湯丟「1物」香氣炸出！老饕點頭狂讚：整碗變有靈魂
豬油渣吃起來又脆又香，是許多人的童年零嘴，近日就有網友好奇，會有人在煮湯時加入豬油渣增加味道的層次嗎？貼文曝光立即引起熱議，不少老饕跳出來點頭狂讚：「有些麵攤會加，整碗麵超香變成有靈魂！」
該名網友15日在臉書「廚藝公社」中貼文，她表示自製了一包豬油渣，看起來炸得十分美味，也因此相當好奇大家在煮湯或煮湯時會不會放一些進去提升味道的層次，「請問有人會把這個東西，煮菜煮湯的時候一起下去煮嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有煮豬血湯可以加一點」、「蒸蛋、煮空心菜湯都很好吃」、「煮麵，息火之後再加」、「好吃欸，我們小時候的零食，煮麵、煮湯超級香的」、「有些麵攤會加，整碗麵超香變成有靈魂」。
另外，也有網友分享其他豬油渣入菜方式，「這下去煮白菜滷超搭」、「滷白菜的時候加進去，超美味」、「炒菜當配料，或者灑點二砂沾醬油膏吃，下酒超讚」、「這個好吃，炒青菜也好吃」、「白菜滷可以加」、「炒飯時可加」、「加在米裡一起煮，飯更好吃」、「炒高麗菜時，把它剁碎加進油裡ㄅㄧㄚˋ一下，再丟高麗菜進去喇一下，超好吃的」、「炒芥蘭菜、高麗菜時會加一些」。（編輯：賴禹妡）