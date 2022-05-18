COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

她煮湯丟「1物」香氣炸出！老饕點頭狂讚：整碗變有靈魂

▲有網友好奇，會有人在煮湯時加入豬油渣增加味道的層次嗎？貼文曝光立即引起熱議，不少老饕跳出來點頭狂讚。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇，會有人在煮湯時加入豬油渣增加味道的層次嗎？貼文曝光立即引起熱議，不少老饕跳出來點頭狂讚。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 13:12:25

豬油渣吃起來又脆又香，是許多人的童年零嘴，近日就有網友好奇，會有人在煮湯時加入豬油渣增加味道的層次嗎？貼文曝光立即引起熱議，不少老饕跳出來點頭狂讚：「有些麵攤會加，整碗麵超香變成有靈魂！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友15日在臉書「廚藝公社」中貼文，她表示自製了一包豬油渣，看起來炸得十分美味，也因此相當好奇大家在煮湯或煮湯時會不會放一些進去提升味道的層次，「請問有人會把這個東西，煮菜煮湯的時候一起下去煮嗎？」 

▲（圖／翻攝自臉書「廚藝公社」）
▲豬油渣吃起來又脆又香，是許多人的童年零嘴。（圖／翻攝自臉書「廚藝公社」）
貼文一出，網友紛紛留言，「有煮豬血湯可以加一點」、「蒸蛋、煮空心菜湯都很好吃」、「煮麵，息火之後再加」、「好吃欸，我們小時候的零食，煮麵、煮湯超級香的」、「有些麵攤會加，整碗麵超香變成有靈魂」。 

另外，也有網友分享其他豬油渣入菜方式，「這下去煮白菜滷超搭」、「滷白菜的時候加進去，超美味」、「炒菜當配料，或者灑點二砂沾醬油膏吃，下酒超讚」、「這個好吃，炒青菜也好吃」、「白菜滷可以加」、「炒飯時可加」、「加在米裡一起煮，飯更好吃」、「炒高麗菜時，把它剁碎加進油裡ㄅㄧㄚˋ一下，再丟高麗菜進去喇一下，超好吃的」、「炒芥蘭菜、高麗菜時會加一些」。（編輯：賴禹妡） 

六扇門「超神吃法」曝光！他丟2物升級國際美食：香到炸

皮蛋豆腐怎吃最讚？他「多2步」試過回不去：學香港人的

煎蛋終於有新變化！老饕加「1冷門佐料」超驚艷：香到爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀