▲ 少了前馬達，但 Kia EV6 Air 增程版更以「理性」迷人

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受惠於 EV6 極為前衛、突破性的外觀設計語彙，縱使 Air 增程版輪圈尺碼降為 19 吋，也少了 Matrix LED 頭燈，但行駛在道路上的吸睛度絕對是不打折扣的，且打破傳統車型定位的分際線，是跨界休旅、是旅行車、是掀背車，就端看你從哪個角度切入，一車多種美感以外，更可達到一車多功的目的，對於家中購車預算有限、車位有限的買家，一輛 EV6 能滿足多種需求，相信更對許多現代人的胃口。
翻閱過往汽車歷史，驚世駭俗的作品不少，但若無法與用車者的習慣連結，那就僅能淪為車展舞台上的概念作品，或是曇花一現的實驗性產品。而在 EV6 Air 增程版的車室內，由兩只 12.3 吋規格螢幕所組成的曲面顯示幕、懸浮式的中央鞍座與雙層置物空間，卻有著讓人滿意的資訊判讀能力，以及上手好用的便利性，別說現代人諸多的隨身科技用品總能找到位置放，台灣人偏愛的手搖飲也能妥善放置，就連現在時尚圈時興的小廢包，甚至也能輕鬆的放在中央鞍座下層，更遑論是早已列為購車必看配備之一的無線充電板了。
不過，看在自身用車習慣中，EV6 Air 增程版也並非滿分，中控臺中央一鍵切換的數位控制面板，雖然聰明的可在中控螢幕與空調溫度中快速切換，但相較於傳統無需切換的空調實體介面，個人還是偏向直覺式的傳統設計。但當看到從 EV6 Air 標準版（由低至高第二等級）就配有前座椅加熱通風功能之後，對於方才的抱怨，似乎又變得可以忍受了些，畢竟在越趨極端的天候環境中，能抵抗難耐的高溫或低溫天候配備，早已成為年過 40 歲的我購車前重點思考的範圍了。
當然，方才的設計面感想與配備面的使用心得，與 EV6 電力驅動的身份相比，都僅是開胃小菜的等級，對於多數習慣燃油車款的消費者，電力驅動的特性才是感到好奇或是抗拒的點。先說說好處吧！相較於第一次體驗的 EV6 GT-Line e-AWD 增程版，EV6 Air 增程版的馬力從 325ps 降至 229ps，扭力更是從 61.9kgm 縮水到 35.7kgm，0-100km/h 加速實力，硬生生的從 5.2 秒增加到 7.3 秒，看似明顯的差異，但回想起過往此 187.9 萬所能購得的跨界休旅車，EV6 Air 增程版的加速感受還是足以名列前茅，且別忘了，一踩下「電門」所回饋的加速力道，更受惠電動馬達的特性而毫無遲鈍，真正實現了過往燃油車難以達到近乎滿分的「隨傳隨到」加速感，對於都會中起步加速、行駛過程中的再加速需求，電力驅動的 EV6 Air 增程版絕對做得比燃油車更好，轉換成實際的駕馭過程，更能隨心所欲的起步、加速、超車，對於急性子的我而言，都是再好不過的動力體驗。
與 EV6 GT-Line e-AWD 增程版相比，EV6 Air 增程版擁有相同的 77.4kWh 電池容量，因動力系統從前後雙馬達改成了僅僅後置單馬達，車身重量從 2107kg 減至 1959kg，雖然仍是個重量近兩噸的大傢伙，不過靠著即時的加速力道，給予了在市區與山區都不俗的加速反應以外，車重更轉換成低沈的重心特性，在彎道攻克時加重了對懸吊的負擔，雖然懸吊系統已經盡可能的力求完美，避免讓人不安與不適的側傾過於明顯，但敏感的駕駛仍可以感受到車身吃力的在與側向 G 力對抗，或許在高速彎道時不是問題，但若面臨連續刁鑽彎道時，車身瞬時的重心轉換間，對於 EV6 Air 增程版來說就會是個較吃力的負擔。不過者也非 EV6 的問題，對於目前都受到車重困擾的電動車來說，都面臨著相同的狀況。
但對應台灣西部某些四季吹襲強風的高架路段，或是坑洞滿佈的路面品質，這時候 EV6 Air 增程版車重加上懸吊設定，就會是個優勢了，穩定且讓人安心的高速行車感受，搭配著水準以上的隔音制震表現，從行路質感切入，EV6 Air 增程版的性價比不言而喻。此外，車身重量壓著懸吊快速作動，以相當有效率的方式處理著道路上的震動，儘可能將此擺盪與彈跳感留在下盤、不影響車內乘員的舒適度，乘坐品質表現也相當讓人滿意。
除了電動馬達規格的差異以外，EV6 Air 增程版除了沒有個人認為相當好用的 V2L 車內電器電源分享以外，V2L 車外電器電源分享裝置也與 EV6 GT-Line e-AWD 增程版一樣是需要選配，不過 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統而言，EV6 全車系倒是一視同仁，都是一樣的滿配、一樣達到 Level 2 輔助駕駛等級，若要說安全規格的差異，頂多是最入門的 Light 標準版少了遙控智慧停車輔助系統、3D 環景輔助系統、BVM 盲區顯影輔助系統與 RVM 後方顯影輔助系統等。
當車價從 EV6 GT-Line e-AWD 增程版的 209.9 萬減至 EV6 Air 增程版的 187.9 萬，插了超過 20 萬的售價，約莫是一成車價的比例。除了動力面的差異以外，在配備面上較多差異為「跑車個性」的營造不同，但以 EV6 Air 增程版官方宣佈的 560km 續航力而言，應可滿足多數當前正在思考入手電動車民眾基本的用車需求，以自身用車習慣出發，EV6 Air 增程版無疑是更理性且可滿足一切所需的電動車款。EV6 GT-Line e-AWD 增程版？應該就可留給預算更高、喜歡攻頂且偏愛運動個性的買家所選。
EV6 一推出後的大受歡迎，其前衛、打破格局的設計語彙，以及傲視同級的電力驅動科技相信是關鍵，相信正合乎當前喜愛嚐鮮、喜歡電動車特性的新世代買家口味，而當強大的對手 Toyota bZ4X 於先前後發上市，159.9 萬的售價雖然以 Toyota 品牌而論，不算是個超值便宜的代表，但相對於 EV6 當前的車價編成，相信仍有一定的殺傷力，兩者未來在市場中的直接交鋒不可避免，EV6 要如何持續延續銷售力道？自身認為並無需太過擔心，畢竟從品牌特色、品牌定位、車款設計與背後對於電力移動未來的野心而言，兩者都有挺清楚的差異劃分。相信看過這兩台車的民眾而言，心中應該就會有清楚的答案。