COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

少了前馬達，但 Kia EV6 Air 增程版更以「理性」迷人

▲ 少了前馬達，但 Kia EV6 Air 增程版更以「理性」迷人
▲ 少了前馬達，但 Kia EV6 Air 增程版更以「理性」迷人

2GameSome - 有車賞

2022-05-18 13:55:00

就像看書或看電影一樣，第二次閱讀或欣賞，總會讓人有更深刻的記憶甚至新發掘的心得。望著這一次再次體驗的 Kia 嶄新電動車 EV6，雖然規格從上次最高等級的 GT-Line e-AWD 增程版改至 Air 增程版，性能輸出與售價都有一定程度差異，但駕其臺北都市與郊區中遊走一天，卻有了更多的感想與心得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
試駕車型為 Kia Air 增程版，建議車價為新台幣 187.9 萬元。
試駕車型為 Kia Air 增程版，建議車價為新台幣 187.9 萬元。
延伸閱讀：純電之外，Kia EV6 所能給予的或許比你想像中更多

受惠於 EV6 極為前衛、突破性的外觀設計語彙，縱使 Air 增程版輪圈尺碼降為 19 吋，也少了 Matrix LED 頭燈，但行駛在道路上的吸睛度絕對是不打折扣的，且打破傳統車型定位的分際線，是跨界休旅、是旅行車、是掀背車，就端看你從哪個角度切入，一車多種美感以外，更可達到一車多功的目的，對於家中購車預算有限、車位有限的買家，一輛 EV6 能滿足多種需求，相信更對許多現代人的胃口。

配置 235/55 R19 胎圈規格，頭燈為 LED 規格。
配置 235/55 R19 胎圈規格，頭燈為 LED 規格。
左右貫穿式的尾燈設計加上短翹的車尾已成為特色。
左右貫穿式的尾燈設計加上短翹的車尾已成為特色。
以優異的空氣力學與尾翼取代掀背車應有的後雨刷設計。
以優異的空氣力學與尾翼取代掀背車應有的後雨刷設計。
翻閱過往汽車歷史，驚世駭俗的作品不少，但若無法與用車者的習慣連結，那就僅能淪為車展舞台上的概念作品，或是曇花一現的實驗性產品。而在 EV6 Air 增程版的車室內，由兩只 12.3 吋規格螢幕所組成的曲面顯示幕、懸浮式的中央鞍座與雙層置物空間，卻有著讓人滿意的資訊判讀能力，以及上手好用的便利性，別說現代人諸多的隨身科技用品總能找到位置放，台灣人偏愛的手搖飲也能妥善放置，就連現在時尚圈時興的小廢包，甚至也能輕鬆的放在中央鞍座下層，更遑論是早已列為購車必看配備之一的無線充電板了。

兩只 12.3 吋規格螢幕所組成的曲面顯示幕是內裝最大特色。
兩只 12.3 吋規格螢幕所組成的曲面顯示幕是內裝最大特色。
懸浮式的中央鞍座與雙層置物空間實用性極佳。
懸浮式的中央鞍座與雙層置物空間實用性極佳。
中央鞍座下層有著多處的充電插座與置物空間。
中央鞍座下層有著多處的充電插座與置物空間。
儀表板設計打破傳統框架，但習慣之後並不難閱讀。
儀表板設計打破傳統框架，但習慣之後並不難閱讀。
不過，看在自身用車習慣中，EV6 Air 增程版也並非滿分，中控臺中央一鍵切換的數位控制面板，雖然聰明的可在中控螢幕與空調溫度中快速切換，但相較於傳統無需切換的空調實體介面，個人還是偏向直覺式的傳統設計。但當看到從 EV6 Air 標準版（由低至高第二等級）就配有前座椅加熱通風功能之後，對於方才的抱怨，似乎又變得可以忍受了些，畢竟在越趨極端的天候環境中，能抵抗難耐的高溫或低溫天候配備，早已成為年過 40 歲的我購車前重點思考的範圍了。

中控臺中央一鍵切換的數位控制面板，雖然可在中控螢幕與空調溫度中切換，但相較於傳統空調實體介面，個人還是偏愛直覺式的傳統設計。
中控臺中央一鍵切換的數位控制面板，雖然可在中控螢幕與空調溫度中切換，但相較於傳統空調實體介面，個人還是偏愛直覺式的傳統設計。
座椅採用全素皮革包覆，雙前座都有8向電動調整與2向電動腰靠，但只有駕駛座有記憶功能。
座椅採用全素皮革包覆，雙前座都有8向電動調整與2向電動腰靠，但只有駕駛座有記憶功能。
2900mm 軸距與平整化底板帶來出色的後座乘坐空間。
2900mm 軸距與平整化底板帶來出色的後座乘坐空間。
雙前座椅都具有加熱與通風功能。
雙前座椅都具有加熱與通風功能。
前座椅背皆有電源插座。
前座椅背皆有電源插座。
配備 Meridian 環場音響系統，具有 14 支揚聲器規格。
配備 Meridian 環場音響系統，具有 14 支揚聲器規格。
除了有 52 公升的前行李廂空間以外，標準乘坐狀態下後廂置物容積為 520 公升，後座椅背傾倒後更可擴充至 1300 公升。
除了有 52 公升的前行李廂空間以外，標準乘坐狀態下後廂置物容積為 520 公升，後座椅背傾倒後更可擴充至 1300 公升。
當然，方才的設計面感想與配備面的使用心得，與 EV6 電力驅動的身份相比，都僅是開胃小菜的等級，對於多數習慣燃油車款的消費者，電力驅動的特性才是感到好奇或是抗拒的點。先說說好處吧！相較於第一次體驗的 EV6 GT-Line e-AWD 增程版，EV6 Air 增程版的馬力從 325ps 降至 229ps，扭力更是從 61.9kgm 縮水到 35.7kgm，0-100km/h 加速實力，硬生生的從 5.2 秒增加到 7.3 秒，看似明顯的差異，但回想起過往此 187.9 萬所能購得的跨界休旅車，EV6 Air 增程版的加速感受還是足以名列前茅，且別忘了，一踩下「電門」所回饋的加速力道，更受惠電動馬達的特性而毫無遲鈍，真正實現了過往燃油車難以達到近乎滿分的「隨傳隨到」加速感，對於都會中起步加速、行駛過程中的再加速需求，電力驅動的 EV6 Air 增程版絕對做得比燃油車更好，轉換成實際的駕馭過程，更能隨心所欲的起步、加速、超車，對於急性子的我而言，都是再好不過的動力體驗。

EV6 Air 增程版的馬力為 229ps，扭力則為 35.7kgm，0-100km/h 加速實力需 7.3 秒。
EV6 Air 增程版的馬力為 229ps，扭力則為 35.7kgm，0-100km/h 加速實力需 7.3 秒。
與 EV6 GT-Line e-AWD 增程版相比，EV6 Air 增程版擁有相同的 77.4kWh 電池容量，因動力系統從前後雙馬達改成了僅僅後置單馬達，車身重量從 2107kg 減至 1959kg，雖然仍是個重量近兩噸的大傢伙，不過靠著即時的加速力道，給予了在市區與山區都不俗的加速反應以外，車重更轉換成低沈的重心特性，在彎道攻克時加重了對懸吊的負擔，雖然懸吊系統已經盡可能的力求完美，避免讓人不安與不適的側傾過於明顯，但敏感的駕駛仍可以感受到車身吃力的在與側向 G 力對抗，或許在高速彎道時不是問題，但若面臨連續刁鑽彎道時，車身瞬時的重心轉換間，對於 EV6 Air 增程版來說就會是個較吃力的負擔。不過者也非 EV6 的問題，對於目前都受到車重困擾的電動車來說，都面臨著相同的狀況。

但對應台灣西部某些四季吹襲強風的高架路段，或是坑洞滿佈的路面品質，這時候 EV6 Air 增程版車重加上懸吊設定，就會是個優勢了，穩定且讓人安心的高速行車感受，搭配著水準以上的隔音制震表現，從行路質感切入，EV6 Air 增程版的性價比不言而喻。此外，車身重量壓著懸吊快速作動，以相當有效率的方式處理著道路上的震動，儘可能將此擺盪與彈跳感留在下盤、不影響車內乘員的舒適度，乘坐品質表現也相當讓人滿意。

出色的行路質感絕對是 EV6 的特色與價值之一。
出色的行路質感絕對是 EV6 的特色與價值之一。
除了電動馬達規格的差異以外，EV6 Air 增程版除了沒有個人認為相當好用的 V2L 車內電器電源分享以外，V2L 車外電器電源分享裝置也與 EV6 GT-Line e-AWD 增程版一樣是需要選配，不過 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統而言，EV6 全車系倒是一視同仁，都是一樣的滿配、一樣達到 Level 2 輔助駕駛等級，若要說安全規格的差異，頂多是最入門的 Light 標準版少了遙控智慧停車輔助系統、3D 環景輔助系統、BVM 盲區顯影輔助系統與 RVM 後方顯影輔助系統等。

當車價從 EV6 GT-Line e-AWD 增程版的 209.9 萬減至 EV6 Air 增程版的 187.9 萬，插了超過 20 萬的售價，約莫是一成車價的比例。除了動力面的差異以外，在配備面上較多差異為「跑車個性」的營造不同，但以 EV6 Air 增程版官方宣佈的 560km 續航力而言，應可滿足多數當前正在思考入手電動車民眾基本的用車需求，以自身用車習慣出發，EV6 Air 增程版無疑是更理性且可滿足一切所需的電動車款。EV6 GT-Line e-AWD 增程版？應該就可留給預算更高、喜歡攻頂且偏愛運動個性的買家所選。

EV6 一推出後的大受歡迎，其前衛、打破格局的設計語彙，以及傲視同級的電力驅動科技相信是關鍵，相信正合乎當前喜愛嚐鮮、喜歡電動車特性的新世代買家口味，而當強大的對手 Toyota bZ4X 於先前後發上市，159.9 萬的售價雖然以 Toyota 品牌而論，不算是個超值便宜的代表，但相對於 EV6 當前的車價編成，相信仍有一定的殺傷力，兩者未來在市場中的直接交鋒不可避免，EV6 要如何持續延續銷售力道？自身認為並無需太過擔心，畢竟從品牌特色、品牌定位、車款設計與背後對於電力移動未來的野心而言，兩者都有挺清楚的差異劃分。相信看過這兩台車的民眾而言，心中應該就會有清楚的答案。

電動神車爆熱潮！Toyota bZ4X 開放訂車半日接單 1,500 張

提升車內環境品質 Toyota JPN Taxi 搭載抗菌安全帶與座椅

【車勢星聞】影∕康茵茵扮ㄎㄧㄤ月老，舉辦Crazy Cart甩尾卡丁車牽紅線

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀