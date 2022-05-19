特企／男神J.Sheon聯手壞天使Karencici　施展性感黑魔法

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M·A·C潮牌音樂人繼4月推出首波主打《99% Angel & 100%超顯白》後，妝迷與樂迷意猶未盡，擠爆私訊狂敲碗，終於等到第二波主打再度襲來！這次由J.Sheon擔綱製作推出的《不良示範 徹底使壞》，從原曲描繪女生性感魅力的故事，轉而表達男生或女生都可以壞得徹底，同時能性感得很高級！Karencici擦上網評討論度第一的892榛果濕吻，詮釋如性感壞天使般高冷又難以親近的任性酷甜風；J.Sheon則是示範891蜜桃成熟時，恰到好處的唇色，完美演繹難以被馴服、又令人無法抗拒的性感壞男孩LOOK！
「性感」這個詞 你們會怎麼理解跟詮釋？
J.Sheon：「有兩個層面，一個層面是當她散發出來的賀爾蒙你可以感受到，那你就會覺得她性感；另一個層面是：認真－認真在自己的事情上面，或對某些事情有自己特別的見解跟看法的時候，那也是一種性感，懂很多、可以聊很多、會對事情好奇，不會一知半解還不在乎的女生會讓我覺得特別有趣、也會想進一步了解她。」
Karencici：「我覺得性感是有自信勇敢地做自己，不只是外表帶給大家的感覺，應該是從內而外發出來的自信，你很了解自己、愛自己、大膽做自己就是很性感的！」
你們覺得自己什麼時候最性感？
J.Sheon：「一般來講這個問題是透過第三者觀察，自己很性感的時候，但好像真的沒有人用性感形容過我(大笑)。」
Karencici：「我很享受化妝的過程，我覺得化完妝那刻會覺得自己很性感，並不只是因為化妝品讓我性感，而是我覺得那是我在享受愛自己的過程，是開心的、有自信的，也是自己很性感的時刻。」
女生的五官中 第一眼你會先看哪裡？
J.Sheon：「一般人會回答眼睛，我其實蠻想講一個真的不一樣的，但又覺得這樣是不是很北爛(笑)，像是人中，人中的比例其實有時候蠻重要的(誠懇的口吻)。」
「壞壞黑魔杖」跟其他霧面唇彩有什麼不同？最喜歡的色號是哪一支？
Karencici：「我覺得顏色持久度非常好，也非常好上色，不會卡紋，然後這次的顏色我覺得很適合亞洲女生的膚色，因為我的膚色不算很白，但這次的顏色我覺得不管什麼膚色擦都很合理！最喜歡的色號是Over The Taupe，因為我本身經常擦的顏色都是比較土色、藕色這類的唇色，所以這次最喜歡的也是土色的Over The Taupe。」
J.Sheon此次擔綱音樂製作人的創作靈感？
J.Sheon：「其實《不良示範》原曲想要表達的東西跟這次M·A·C的氛圍真的很接近，原曲比較多去帶女生的性感，但在M·A·C的歌曲中我們不去強調女生，因為M·A·C其實是要表達男生女生都可以壞也都可以性感。」
誕生自NO.1霸榜唇彩絲柔粉霧系列家族，全新「壞壞黑魔杖」不只極霧，更擁有舒芙蕾保濕粉體 打造的空氣天鵝絨質地，膏體接觸雙唇後瞬間霧化，輕柔如愛撫般的觸感，長時間滋潤並滋養乾涸唇瓣；12款大勢色選更讓人血脈賁張，一抹立即性感上位，視覺與觸覺感官同享高潮！獨特親膚彈力凝膠，極致包覆與雙唇緊密貼合，填補唇紋同時極度顯色，給妳12小時不間斷的極色享受！