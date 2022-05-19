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豬揚變色事件2年了　情侶間是否應該看對方手機？

▲羅志祥（右）前年520公開7千字長文向周揚青道歉。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥（右）前年520公開7千字長文向周揚青道歉。（圖／羅志祥臉書）

文／姊妹淘

2022-05-19 18:40:582022-05-19 18:47:27

「豬揚變色事件」2年了！2020年4月23日，小豬被前女友周揚青爆出一大堆不堪的交往黑歷史。在這則娛樂新聞當中，固然有很多層面可以探討，不管是公關處理，公眾人物觀感，社會道德觀或是現今男女交往的價值觀，甚至是時間管理，人體極限在哪裡等等，都可以單獨寫出一篇文章來討論，這篇文章，我想就單純聊聊，男女交往期間，到底是不是應該讓對方看，或者到底是否應該主動去看對方的手機呢？

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▲周揚青是不少女性的時尚指標。（圖／周揚青IG）
▲▼周揚青2年前寫毀滅式分手信，揭開小豬複雜的男女關係。（圖／周揚青IG）
▲周揚青身材很有料。（圖／周揚青IG）
其實在寫文之前，我在粉專上也丟出這樣的問題給讀者留言，每個人大致上都是根據自己的經驗，給出不同的答案。在我身邊，很妙的是，大部分男人的答案是不可以，因為隱私。大部分女人是說，可以。因為沒做虧心事！然而究竟是因為真的男人都比較渣，所以不敢讓對方看手機？還是就算有女人會做壞事，因為她們夠細心，更懂得將手機裡面的線索刪除，所以才敢講出這樣的話呢？畢竟，我收到的讀者來信當中，偷吃的女性讀者，為數也不少！

▲小豬與周揚青親暱合影。（圖／羅志祥臉書）
▲小豬與周揚青昔日親暱合影。（圖／羅志祥臉書）
回到這個看手機所引發的新聞來進一步討論，如果我們從媒體上得知兩人的互動，是誠如周揚青所言，相信了小豬九年，因此不看他手機，所以才會到最後爆發？還是，這個板機的扣發原因，來自於周揚青發現了小豬有第二支手機？不知道大家理解我想表達的意思否？如果說，周揚青一直很信賴小豬，因此沒有去看他的手機，我認為這是一種很理想的互信關係。在我的想法裡，關於看手機這件事情，我的答案是：「手機可以給另一半看，但我們不應該主動去看另一半的手機。」聽起來好像是既可以，又不可以！？但說穿了，就是信任！

▲小豬飛到日本給周揚青驚喜。（圖／羅志祥臉書）
▲小豬曾飛到日本給周揚青驚喜。（圖／羅志祥臉書）
我們願意給對方看手機，這是一種坦蕩的心態！因為沒做虧心事，所以我們願意給密碼，願意讓對方看手機內容！但我們不主動去看對方手機，是因為我們相信對方沒做壞事，沒做對不起自己的事情，所以不去「進行」這個行為！因為追根究底，會想要看對方手機的起心動念，就是因為妳開始懷疑對方了！不管是妳自己因為疑心病過重，或是對方真的開始有了怪舉動，只要妳打開這潘朵拉盒子，這段感情，其實就進入不信任階段，從妳開始看對方手機的那一刻起，兩人之間的信任，絕對回不到從前！與其如此，不如從別的地方去觀察或憑自己直覺決定相信與否，決定繼續與否！

▲小豬享用周揚青親手做的料理。（圖／羅志祥臉書）
▲兩人交往時，小豬享用周揚青親手做的料理。（圖／羅志祥臉書）
我相信周揚青描述之前抓到小豬劈腿，不是從第二支手機來的！如果是因為小豬的行為被撞見，或是周揚青是從第一支手機上發現蛛絲馬跡，這就顯示其實兩人長期處於不信任狀態了！然而真正被周揚青感到不能忍受的，應該是在她發現有第二支手機存在的那一秒算起！不管她從第二支手機裡面看到什麼內容，在我看來，當她發現小豬藏有第二支手機的時候，基本上，應該所有事情都猜想得到了，只不過是程度上的多寡而已！

▲小豬與周揚青騎車約會。（圖／羅志祥臉書）
▲小豬與周揚青騎車約會。（圖／羅志祥臉書）
看第一支手機的內容，可能只是起於懷疑！但發現第二支手機的存在，那就是完全的信任崩壞！為什麼？因為那是在愛情中，不可被容忍的，預謀的惡意！

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