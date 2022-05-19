豬揚變色事件2年了　情侶間是否應該看對方手機？

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回到這個看手機所引發的新聞來進一步討論，如果我們從媒體上得知兩人的互動，是誠如周揚青所言，相信了小豬九年，因此不看他手機，所以才會到最後爆發？還是，這個板機的扣發原因，來自於周揚青發現了小豬有第二支手機？不知道大家理解我想表達的意思否？如果說，周揚青一直很信賴小豬，因此沒有去看他的手機，我認為這是一種很理想的互信關係。在我的想法裡，關於看手機這件事情，我的答案是：「手機可以給另一半看，但我們不應該主動去看另一半的手機。」聽起來好像是既可以，又不可以！？但說穿了，就是信任！
我們願意給對方看手機，這是一種坦蕩的心態！因為沒做虧心事，所以我們願意給密碼，願意讓對方看手機內容！但我們不主動去看對方手機，是因為我們相信對方沒做壞事，沒做對不起自己的事情，所以不去「進行」這個行為！因為追根究底，會想要看對方手機的起心動念，就是因為妳開始懷疑對方了！不管是妳自己因為疑心病過重，或是對方真的開始有了怪舉動，只要妳打開這潘朵拉盒子，這段感情，其實就進入不信任階段，從妳開始看對方手機的那一刻起，兩人之間的信任，絕對回不到從前！與其如此，不如從別的地方去觀察或憑自己直覺決定相信與否，決定繼續與否！
我相信周揚青描述之前抓到小豬劈腿，不是從第二支手機來的！如果是因為小豬的行為被撞見，或是周揚青是從第一支手機上發現蛛絲馬跡，這就顯示其實兩人長期處於不信任狀態了！然而真正被周揚青感到不能忍受的，應該是在她發現有第二支手機存在的那一秒算起！不管她從第二支手機裡面看到什麼內容，在我看來，當她發現小豬藏有第二支手機的時候，基本上，應該所有事情都猜想得到了，只不過是程度上的多寡而已！
看第一支手機的內容，可能只是起於懷疑！但發現第二支手機的存在，那就是完全的信任崩壞！為什麼？因為那是在愛情中，不可被容忍的，預謀的惡意！
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