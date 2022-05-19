▲ 179.8 萬起標配全時四驅系統！Subaru 首款純電休旅車 Solterra 展開預售

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即便採用純電動力科技，Solterra 依然完整傳承 Subaru 旗下車款的原生基因，並且融合卓絕越野血統，搭載「SAWD 對稱式全時四輪驅動」，「X-MODE 脫困科技(附 HDC 陡坡緩降系統)」，以及 21 公分的離地高度。
Subaru 為 Solterra 精心研發的 e-SUBARU Global Platform 純電動車專用模組化底盤科技，運用扁平化電池搭配車身前後獨立電動雙馬達設計，賦予車輛擁有低重心的優勢，搭配長軸距、短前/後懸的設計。
新世代「Bolder」設計理念結合空氣力學
Solterra 的外觀設計採用 Subaru 新世代的「Bolder」設計理念，並融入戶外生活用車訴求及鮮明的越野取向，例如露營、騎自行車及水上活動等元素。車頭以象徵 Subaru 家族的六角型水箱護罩為中心，搭配 LED車頭燈、全景式天窗、20 吋鋁合金造型輪圈，以及後擾流板，充分展現戶外運動休旅訴求。而位在充電孔及車尾的 EV 字母銘牌則為其純電動力提供清楚的動能識別。此外 Subaru 原廠也為消費者提供多樣化的車色選擇，包括六款單色車身塗裝：雲霧藍、冰川白、貴金灰、星河藍、瑪瑙紅與玄武黑，以及雙色車身塗裝：冰川白車身搭配黑車頂。
Solterra 內裝設計以創新駕駛者導向佈局為主，提供人性化、直覺的車艙設計，同時兼顧駕駛樂趣與寬敞通透的空間舒適性。
Subaru 台灣意美汽車即日起針對 Solterra 車系，以 179.8 萬元起展開首波預售接單，相關資訊及預購活動詳情請洽全台 Subaru 授權展示中心以及品牌新知請洽： https://www.subaru.asia/solterra/teaser/?reg=tw&lang=zh
【Subaru Solterra預接單售價】
車型
預接單售價
Subaru Solterra
179.8 萬元(單色車型)
181.8 萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)
*預接單售價自公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。