▲ 179.8 萬起標配全時四驅系統！Subaru 首款純電休旅車 Solterra 展開預售

2GameSome - 有車賞

我是廣告 請繼續往下閱讀

【Subaru Solterra預接單售價】





車型



預接單售價



Subaru Solterra



179.8 萬元(單色車型)



181.8 萬元 (雙色車型: 冰川白/黑車頂)





*預接單售價自公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。





*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。



