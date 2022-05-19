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149.8 萬元起！Hyundai Staria 旗艦商旅正式登場

▲ 149.8 萬元起！Hyundai Staria 旗艦商旅正式登場
▲ 149.8 萬元起！Hyundai Staria 旗艦商旅正式登場

2GameSome - 有車賞

2022-05-19 18:25:00

Hyunida 總經銷南陽實業今日（5/19）宣布全新商旅車款 Staria 正式在台上市，豪華七人座 CEO 車型售價為 CEO-A 售價新台幣 198.8 萬元、CEO-B 售價 209.8 萬元，另針對營業商務市場同步推出九人座及八人座車型，售價分別為九人座 GLD-A 售價 149.8 萬元、GLD-B 售價 161.8 萬元、八人座 GLD-C 售價 177.8 萬元。相較於先前預售價格，最大降幅達 2.2 萬元。

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新世代的未來旗艦MPV

Staria 以創新設計賦予 MPV商旅新風貌，如同命名由 Star（星星）與 Ria（波浪）合組字，外型概念源自星際旗艦造型，開闊前擋加上低腰線大面積側窗，打破傳統商旅方正印象，車艙設計則是以駕駛與乘客的角度出發，營造 360 度寰宇透視感，橫貫中央 LED 日行燈設計猶如星月光影冉冉升起之姿。為彰顯豪華質感，專屬玫瑰金色蜂巢水箱護罩巧妙與矩陣式 LED 頭燈組合而為一，車側後照鏡與幾合切削造型鋁圈同樣佐上玫瑰金色，車尾顯眼明亮的光柱型像素式 LED 尾燈。車艙集結飛航頭等艙概念，舒適坐躺、全景視野、極佳材質觸感與機能收納。

豪華設計格局  舒適乘坐空間

Staria 以 MPV 緊湊的機械結構引擎室，將車艙空間最大化保留給乘客，前驅底盤設計搭配前麥花臣獨立懸吊附防傾桿、後多連桿獨立懸吊附防傾桿，後座及後廂空間更顯寬敞。突破舊式商旅框架，Staria 高等級的駕駛座 12 向電動座椅、同級首見 SBW 電子線傳排檔、先進 8AT 手自排變速系統、10.25 吋數位儀錶以及全車系標配的 Qi 無線充電座、Drive Mode 多重駕馭模式。後座配備雙側智慧感應電動滑門，科技感應自動啟閉，豪華二排搭載雙獨立 RELAXION 零重力電動座椅、NAPPA 極致皮革包覆，具備通風、加熱、四向腿靠及一鍵仰躺的極致紓壓功能，並配備二、三排獨立恆溫空調、大型雙天窗；務實兼顧商用多人乘坐以及載運需求，智慧電動尾門及第三排座椅長滑軌設計，將空間高度化運用。

多項先進智能安全科技

Staria 車體以高比例 AHSS 先進高剛性鋼材打造堅實結構，並導入品牌先進科技 Hyundai SmartSense、達 Level 2 等級智能安全配備，包含 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA-JT 對向來車防撞輔助、FCA 前方碰撞警示與主動煞停輔助、FCW 前方撞擊警示系統、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEA 安全下車輔助。

此外搭載 VSM 整合式車身動態管理系統、RVM 倒車顯影系統、SVM 環景影像輔助、BVM 盲區影像輔助（儀表整合）、Auto Hold 自動駐車、HAC 上坡起步、MCB 二次碰撞預煞系統等。

HYUNDAI STARIA

車型

GLD-A

GLD-B

GLD-C

CEO-A

CEO-B

乘客數

九人座

八人座

七人座

正式售價

149.8

萬元

161.8

萬元

177.8

萬元

198.8

萬元

209.8

萬元

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