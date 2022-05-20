水煮蛋真的超難剝？內行「1招」塞進電鍋：開蓋秒吃超爽
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友分享不用剝殼也能爽吃水煮蛋口感的作法，指出一打開電鍋就能爽吃，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「水煮蛋我知道大家都很害怕剝殼，但可以試看看這招，將一個小碗抹上油，接著蛋打下加入三分之一的水，外鍋半杯水，蓋上鍋蓋就可以了！如果想吃溏心蛋黃的話，外鍋水可少放，電鍋跳起，碗水倒出就可取蛋，如果不想單吃也可以隨喜歡的樣式做料理」。
只見貼出的照片，成品看起來非常圓潤平滑，是以電鍋水煮的方式，只是先將外殼褪去才放入電鍋，不僅外形漂亮，看起來也像荷包蛋一樣，讓人看了食指大動，且保留水煮蛋的口感，煮好之後還不用剝殻又漂亮，如果是煮水煮蛋常碰到不會剝蛋殼的民眾，不妨可以試試看。
貼文一出，網友紛紛回應「終於！解救我了！我剛剛試過了，口感超好又不麻煩」、「比起在那邊剝蛋殼剝老半天，這個真的太適合我了嗚嗚」、「終於解救我的殘破不堪的水煮蛋」、「試過了，超級好吃的，跟水煮蛋一樣的口感」、「好感謝分享，您真的太神啦」、「超級實用，筆記起來了！下次試試看」。（編輯：張嘉哲）