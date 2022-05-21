新生兒篩檢黃金期不能等　「這病」每100個就有3個中！

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國民健康署補助21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，其中有18項是罕見疾病，只要出生滿2天，採取微量腳跟血，就可以完成21項疾病篩檢。依國民健康署統計，每年新生兒篩檢率平均達99%以上，110年發現異常個案數3,566人，其中G6PD（俗稱蠶豆症）有3,176人佔最多，這也是台灣地區常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就有3個。
蠶豆症生活要注意 一不小心恐致病發症
假如寶寶檢查為「蠶豆症」，只要接觸到樟腦丸，甚至只是聞到味道，就可能引發溶血性貧血，因此爸媽需留意別讓寶寶、衣服或用品接觸萘丸（俗稱臭丸；樟腦丸）或其氣味，也不要任意服用藥物，若要使用抹起來涼涼的藥品或乳液（含薄荷醇或類似物質，如尤加利樹精油），建議諮詢醫師或藥師，看病時應主動告知醫師，寶寶患有「蠶豆症」，並在醫師處方下用藥，及早發現就能及時預防，或採取醫療措施。
健康沒有等待期 新生兒納保不擔心
每個父母都想給孩子最好的保障，但少部分保險經紀人會告訴家長，如果寶寶一被確診罹患先天性代謝異常疾病，就無法購買醫療保險，或保單費用變貴等錯誤訊息，導致每年仍有些許家長擔心，新生兒篩檢異常就無法投保！
其實金融監督管理委員會於101年就函請各保險公會，針對衛生福利部公告之「新生兒篩檢項目之疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期的規範。」國民健康署慎重呼籲，請家長切勿為了保險而延後新生兒篩檢，因為錯過治療黃金期，再多努力也難以挽回寶寶健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53825
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