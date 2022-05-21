5種常見口服藥不能這樣吃！藥師：恐造成生命危險

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常見口服藥劑型與使用方式
1. 發泡錠
正確使用方式：把藥品放於水中待溶解後再飲用。
採用酸鹼中和的原理，最終的產物中會有二氧化碳。若為了方便直接把發泡錠放於口中由唾液溶解，會出現跳跳糖的口感，但是快速產生的二氧化碳生成於口中也可能會造成危險。 之前有新聞報導父母誤將發泡錠放於嬰幼兒口中，結果造成該幼兒窒息死亡的案例，因此陳佳玲建議民眾，發泡錠應採溶解於水後再使用為佳。
2. 舌下錠
正確使用方式：舌下錠不可吞服，要放置於舌下才能達最佳效用。
為讓藥品有更快速的作用，舌下錠不需配水也不受個人吞嚥能力的影響，亦可不透過腸胃道吸收，對於具有「肝臟首渡代謝效應」的藥品如心絞痛藥品（Nitroglycerin 0.6mg，硝酸甘油）就適合製做成舌下錠。
3. 持續釋放錠（長效緩釋錠）
正確使用方式：不建議磨粉破壞劑型，以免藥效改變。
持續釋放錠可增加病人服藥的順從性及方便性，設計原理為改變藥物釋放方式，讓藥物延遲或緩慢釋出，這種設計不可破壞劑型以免藥效改變，因此持續釋放錠（長效緩釋錠）不建議用於鼻胃管灌食的磨粉，若有必要使用必須告知醫師，避免磨粉後藥效受影響。
4. 氣喘或阻塞性肺部疾病會用的吸入劑
正確使用方式：使用時必須留意手口的協調性，才能讓藥品發揮最佳效果。
因為劑型設計不一樣，在操作上有會有所不同，若是懸浮液劑型的鼻噴劑在使用前要先振搖，使用時噴嘴末端要遠離鼻中隔，微朝向鼻子外側邊（鼻翼）再使用，使用後用乾淨的乾紙巾擦淨噴頭，存放時直立站立放置，避免噴頭阻塞。
5. 兒童專用製劑
正確使用方式：需特別注意用藥水劑量、濃度的量取，建議使用適當的藥杯或劑量量取器。
兒童用藥使用兒童專用製劑為佳，常見的劑型為藥水／糖漿劑，兒童用藥的劑量很重要，量取藥水時需特別小心，建議使用適當的藥杯或劑量量取器量取藥水劑量；抗生素藥水泡製方法及儲存很重要，泡錯濃度會影響藥效，泡製時要特別小心。
陳佳玲進一步指出，臨床上曾發生民眾將大人藥品劑量減半再給兒童使用的案例，結果造成孩童昏迷送醫，兒童用藥需掌握體重和病況用藥，不可任意拿大人使用的藥品給兒童使用，發生危險更得不償失。
藥品沒用完，可以留到下次用嗎？
至於有些民眾覺得藥沒用完恐浪費，會把之前未使用完的藥留下來，待孩童不舒服時再拿出來給孩童使用。陳佳玲強調，開封後的藥品會因保存環境不同而影響效期和藥效，尤其是藥品磨粉後的安定性會變差，加上每次的病情不一定相同，若服用上次沒吃完的藥品，不但無法對症下藥，還可能延誤病情，甚至造成更嚴重的併發症。
陳佳玲提醒，藥品的劑型分很多種，使用方法也不相同，民眾使用前可以先確認藥袋說明，通常在注意事項或警語的地方會有詳細的敘述；吸入劑或鼻噴劑等的操作可以詢問藥師，有些使用技巧經說明後會比較容易上手，藥師會提供衛教單張或是衛教影片供民眾參考。民眾有用藥問題一定要詢問醫療人員，待確認清楚後再使用，也必需確實依照醫囑使用，以達最好的醫療照護。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：發泡錠、舌下錠⋯5種常見口服藥，藥師揭「這種吃法」最危險
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53806
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