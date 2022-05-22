小孩抗疫這樣吃　營養師分享「covid-19幼兒飲食防護對策」

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小孩抗疫這樣吃
小孩每天的食物主要應該來自多樣化的「新鮮」食材，並且遠離加工食品，才能滿足孩子的營養所需，打造不易生病的體質。優質食材提供多種維生素和礦物質，包括蔬菜的植化素能增強身體保護力；水果富含維生素Ｃ具抗氧化效用；全穀雜糧類有維生素Ｂ群、膳食纖維、鉀離子等有助於增強身體抵抗力；豆魚蛋肉類的蛋白質幫助生長發育；牛奶富含鈣質及蛋白質幫助生長發育也有維生素Ｄ增強免疫力；堅果具抗氧化的維生素Ｅ同時含有蛋白質、膳食纖維及礦物質。
1. 蔬菜
2 到 3 歲的幼兒每天需要約1至1.5碗蔬菜；
4 到 8 歲的兒童每天需要約2碗蔬菜。
2. 水果
2 至 3 歲的幼兒每天需要大約約2碗水果；
4 到 13 歲的兒童每天需要2至3碗水果。
（小提醒：6 歲以下的幼兒每天不應飲用超過120ml果汁——並需確保果汁是 100% 的純果汁；另外果乾因為體積小，大約只有新鮮水果的1/2量，並且在製作過程中維生素Ｃ流失，可以的話建議優先選擇新鮮水果！）
3. 全穀雜糧類
建議每日至少1/2至2/3基本熱量來源為未精製全穀雜糧，如玉米、小米、燕麥、小麥、糙米、馬鈴薯和地瓜，這些都是很好的澱粉類來源。
4. 豆魚蛋肉類
應優先選擇白肉例如雞肉、鴨肉和魚，尤其每週至少吃兩次魚，包括一次高油脂的魚類，例如鮭魚、沙丁魚、鯖魚。
5. 牛奶
幼兒每天應攝取2杯（共480ml）的乳製品，
2 歲以下的幼兒喝全脂牛奶或無糖優格/無糖優酪乳；
2歲後可以給喝低脂牛奶（前提需有正常飲食）；
5歲以下不給脫脂牛奶。
6. 堅果
太小的孩子咀嚼能力尚未發達，不容易咀嚼咬碎堅果，因此營養師建議5歲以前可把堅果加入蔬果汁一起打最為安全，5歲以後再給完整的堅果。在此警告家長，務必確保小孩不要邊吃邊玩，以免發生任何意外！
這類食物不可碰！
1. 飽和脂肪
好的脂肪可以增強免疫力，但飽和脂肪如肥肉、奶油、椰子油、酥油和豬油這類壞脂肪，不僅會導致肥胖、促進身體發炎反應、也會導致孩童學習時注意力不集中。
2. 加工肉類
加工肉類如香腸、火腿、培根都含有過多的脂肪和鹽，對小孩的健康不利。
3. 反式脂肪
反式脂肪不僅增加壞膽固醇，提高罹患心臟病的風險，也會影響免疫力，大多存在於加工食品、油炸食品、餅乾、人造奶油和部分的抹醬當中。
4. 含糖飲料
濃縮果汁、調味牛奶和乳酸菌飲料含糖量過高，攝取過高糖份會降低抵抗力，導致小孩容易生病。
溫馨提醒
蔬菜、水果不宜煮得過頭或太熟，以免維生素流失；
選擇使用不添加鹽或糖的罐裝或乾燥的蔬菜和水果；
提醒孩子每天喝 8-10 杯水，包含其他的飲料和含水分的食物；
新鮮水果是孩子的最佳選擇，要避免餅乾、蛋糕和巧克力等甜食；
盡量在家烹煮料理三餐以提高家人的飲食質量，外食大多高熱量、高鹽、高脂肪和高糖，會增加孩子超重或肥胖的風險。
最後程涵宇也叮嚀家長們，應從家庭開始給予孩子飲食教育，建立正確的營養知識。在增強幼兒的免疫系統的同時，也能改善孩子的認知發展，進而幫助他們生長發育，還可以降低他們超重或肥胖、感染傳染病或在以後的生活中患上慢性病的風險。
本文經程涵宇部落格《營養師 程涵宇》授權報導
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