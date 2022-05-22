疫苗接種增心肌炎風險？專家：新冠病毒風險更大

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什麽是心肌炎？
心肌炎是心臟肌肉出現炎症，通常由流感、柯薩奇病毒（Coxsackievirus）、肝炎或皰疹等病毒引起，其他原因包括細菌、真菌感染、化學療法和自身免疫性疾病。
當病毒感染心肌，會對心臟造成直接損害，而另一些病毒則攻入免疫系統，間接損害心臟。此時免疫系統被激活，人體會釋放一種名爲細胞因子（Cytokines）的化學物質，這有助於清除感染的部分。但在某些情況下，當細胞因子上升到極高水平時，卻有可能損害心肌。
心肌炎的發病率
美國在新冠病毒爆發前，每年的心肌炎發病率為每十萬人中一至十例，其中以18至30歲的男性發病率最高。值得關注的是，健康、活躍的男性，反而是心肌炎的高危人群。
根據美國疾病控制和預防中心的數據，人們感染新冠病毒後，患上心肌炎的風險相對更高，目前每十萬人中有146例，其中又以男性、50歲以上的老年人和16歲以下青少年的風險更高。
▲ 人們感染新冠病毒後，患上心肌炎的風險更高。（示意圖／Envato Elements）
接種疫苗後罹患心肌炎？
根據外媒The Conversation報導，新冠疫苗接種後的心肌炎很少見，其風險遠遠小於新冠病毒造成的心臟損傷風險。
以色列的一項研究證實，人們接種疫苗後，患上心肌炎的風險為每十萬人內的2.13例。此研究結果與美國的研究結論一致，美國估計施打疫苗後心肌炎的總體發病率，為每十萬人內僅0.3至5例。
▲ 人們接種疫苗後，患上心肌炎的風險極低。（示意圖／Envato Elements）
兒童與青少年會受影響嗎？
在30歲以下的男性中，接種疫苗後心肌炎的最高發病率，發生在第二劑疫苗後的3至4天內。在兒科數據中，平均年齡為15.8歲，大多數患者為男性（90.6%）、白人（66.2%）或西班牙裔（20.9%）。
大多數研究表明，在接種新冠疫苗後發生心肌炎的患者中，絕大多數病例屬性輕微，並且很快會痊癒。在成年人患者中，高達95%的病例被認為是輕度的。和施打疫苗相比，因爲感染新冠病毒而引發的心肌炎，死亡風險更大，因此在這個對抗病毒的時刻，接種疫苗依然是當務之急。
原文出自：The Conversation
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