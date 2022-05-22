多吃「類黃酮」能讓帕金森氏症病患活得更久？ 最新研究：有助減緩惡化速度

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帕金森氏症（Parkinson’s Disease）是一種神經退化疾病，主要是因為大腦無法產生足夠的多巴胺（Dopamine），但致病原因至今未明，早期的症狀包括顫抖、肢體僵硬、動作遲緩、運動動能減退、步態異常等。
由於目前的藥物治療只能改善患者的生活質量，並無法阻止病情發展，因此患者最終會完全喪失自理和生活能力。而病逝的主要原因為疾病晚期由於少動所導致的併發症，如褥瘡、敗血症、肺部感染及泌尿感染等。
早前已有研究發現，「類黃酮」具有預防帕金森氏症的功效，而最新研究更證實了類黃酮有保護神經細胞的作用，病患在確診後多吃富含「類黃酮」食物，有機會減緩腦細胞退化的症狀，延緩病情的同時更提高病患的存活率。但研究者也強調，目前並沒有足夠的證據證明，類黃酮可以延長帕金森氏症病患的壽命，因此不該預期患者在突然改變飲食習慣的情況之下就能活得更久。
研究人員針對超過1200名平均72歲的患者，展開平均33年的追蹤調查，調查期間發現，相比攝取量最少的病患，每日攝取最多類黃酮的病患存活率提高多達70%。評估結果顯示，每週攝取三份或以上含有大量類黃酮食物的帕金森氏症病患，因病早逝的機率比沒有攝入類黃酮的患者更低。
「類黃酮」是一種常見於植物的天然化合物（植化素），能讓植物顯出不同的顏色。它主要具有抗氧化作用，保護神經細胞不易老化，或有助於降低發生帕金森氏症的風險。
由於色彩鮮豔的蔬果普遍含有豐富的「類黃酮」，因此在食材選擇方面，專家建議可在飲食當中加入各種顏色的蔬菜水果，以確保滿足類黃酮的攝取，含有大量「類黃酮」的食物包括漿果類、柑橘類、蘋果、洋蔥、羽衣甘藍、豆類、可可、茶、以及紅酒等。
不過專家也給予警告，酒精會增加帕金森氏症病患跌倒的風險，所以強烈不建議病患以此為由喝紅酒，至於沒有飲酒習慣的人也沒必要刻意喝紅酒，應選擇其他蔬果為佳。
原文出自：《WebMD》
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