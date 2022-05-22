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輕症病毒量持續上升？　中醫「視訊診察」助患者康復

輕症病毒量持續上升？　中醫「視訊診察」助患者康復
輕症病毒量持續上升？　中醫「視訊診察」助患者康復

健康醫療網

2022-05-22 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名柬埔寨男大生來台就學，於隔離期確診，被收治於負壓隔離病房。患者去年已打完兩劑新冠疫苗，確診後無顯症狀屬輕症，但在隔離了一個月之後，病毒量反而持續增加，透過中醫視訊問診緩解症狀，目前服藥狀況良好，逐漸康復中。

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作息不正常　免疫力下降、病毒量上升

台南市立醫院中醫部醫師郭鈺君表示，患者因長期隔離在負壓病房，加上語言不通，日夜顛倒，三餐也沒有按時吃等因素，導致免疫力下降，使得病毒量不減反增，於是給予一些乾薑、厚朴、甘草等增強腸胃正氣；魚腥草、荊芥、黃芩、薄荷、防風、藍根.等疏導邪氣；酸棗仁湯安神除煩，以及四逆散、香附等幫助疏肝理氣。患者服用後，身體開始出現紅疹但不會搔癢。 

因此，除依上述藥方為基礎外也依體質，加上沙參、生地、黨參等滋陰補氣的藥物；服藥後約3~4天紅疹消退，病毒量也持續下降，約一週後達到解隔離的狀態，順利出院。

新冠肺炎似「瘟疫」　中醫「辨證論治」達療效

中醫原本就有對抗大型流行病的經驗，古時稱之為「瘟疫」，是根據病原體進入人體後，邪氣與正氣鬥爭所表現的證候來擬定處方，而每個人正氣的狀態不太一樣，也無法單純以年齡判斷，例如年輕患者雖然沒有慢性疾病，看似抵抗力強，卻因長期食用冰涼食物、生活作息不正常，造成體內氣機不通暢。若僅是服用一般的抗病毒藥方，不一定能夠到達邪氣所在之處，仍是需要辨證論治，依體質與個人狀況，開立適合的藥方，才能達到效果。 

中醫視訊診察　問望診開立專屬處方

隨著國內疫情逐漸嚴峻，輕症者多採居家隔離，但確診以及隔離的壓力，很容易使患者免疫力下降，不利病毒量的下降。郭鈺君醫師表示，中醫的特長在於幫助免疫力正確作用，目前有「中醫視訊診察」，透過問診與望診，依每位患者不同的症狀、體質，辨證論治開立專屬處方，以「透邪外出，截斷病勢」的基礎，輔以平衡陰陽的藥物，幫助體內正氣發揮，加速病邪的排出與症狀的緩解。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53827

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