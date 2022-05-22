染疫後體質恐現2大變化　中醫：按摩5穴位擊退7症狀

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- 「寒化」：疲倦、畏寒、胃口變差、腹瀉與透明鼻水等。
- 「熱化」：喉嚨痛、發燒、鼻塞、有痰等。
染疫最常出現這7症狀 按摩相對應穴位得緩解！
高定一醫師表示，輕症民眾可透過穴道按摩，緩解症狀不適。進行穴道按摩時，除了用手揉按，可搭配熱敷，使用暖暖包，或洗澡時以蓮蓬頭熱水進行沖洗，讓效果更加乘。
一、肌肉痠痛：按摩「足三里」穴位。可緩解病毒感染所造成的關節、肌肉痠痛。
▲足三里（圖／高定一醫師提供）
二、發燒：按摩「曲池」穴位，屬於退熱穴位。另外，發燒時建議民眾應多補充水分，如果症狀更為嚴重，必要時應儘速就醫治療。
▲曲池（圖／高定一醫師提供）
三、咳嗽、沙啞、喉嚨痛：按摩「外關穴」，病毒入侵屬於「外邪」入侵，不管是咳嗽、打噴嚏、流鼻水，按摩外關穴可幫助將「病邪」趕出來。
▲外關穴（圖／高定一醫師提供）
四、疲倦：按摩「合谷穴」。對於呼吸道症狀所引發的全身反應，效果不錯。高定一醫師補充，可以搭配外觀穴、合谷穴一起按摩。
▲合谷穴（圖／高定一醫師提供）
五、失去嗅覺：可按摩「迎香穴」。由於用迎香穴位於臉部，不適合熱敷、沖熱水，以免受傷、感染，可用指頭輕柔按摩。
▲迎香穴（圖／高定一醫師提供）
除了染疫民眾的照護，沒有確診的民眾也應好好照顧自己，提升免疫力，高定一醫師強調，中醫特別重視睡眠與水分，睡眠不足或品質不好，免疫力就會下降，另外要多補充水分，水分對於身體代謝非常重要。至於營養部分，不忘吃蔬菜水果，增加攝取維他命Ｃ。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53830
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