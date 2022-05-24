COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

李運慶穩交洪詩　被問「會不會想當爸」瞬間定格

▲李運慶分享《用九柑仔店》舞台劇排練細節。（圖／Yahoo TV提供）
▲李運慶分享《用九柑仔店》舞台劇排練細節。（圖／Yahoo TV提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-24 00:00:00

《用九柑仔店》從連續劇搬上劇場，濃縮成舞台劇，卻遇到疫情攪局，至今才和觀眾見面。主角李運慶、謝翔雅、木星一起到Yahoo TV《佼心食堂》，分享從舞台上到現實生活中發生的趣事。李運慶第一次讀本就淚崩到讀不下去，被劇本觸動內心，但他不能透露太多避免破哏，希望觀眾到劇場中感受感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲木星（左圖起）、李運慶、謝翔雅上黃子佼主持的《佼心食堂》宣傳舞台劇。（圖／Yahoo TV提供）
▲木星（左圖起）、李運慶、謝翔雅上黃子佼主持的《佼心食堂》宣傳舞台劇。（圖／Yahoo TV提供）
美術系出身的李運慶，因為不想把興趣變成工作，選擇成為演員。雖然《用九柑仔店》故事感人，但演員們在排練時還是笑料百出，李運慶會在排練時會和謝翔雅即興互整，就連和木星對到眼的橋段，李運慶都覺得兩人自帶音效，就怕正式演出時會忍不住笑場。

謝翔雅本來專長是舞蹈，曾想當舞蹈老師，但大學時意外和瞿友寧合作，就此踏入演藝圈。《用九柑仔店》是她第一次演舞台劇，坦言壓力頗大，但飾演媽媽的劉曉憶給她很多建議，讓「母女」兩人互動更好。

謝翔雅雖然外型柔弱，但牡羊座的她其實是個火爆女子，尤其喜歡仗義執言，看到路人亂丟垃圾都會發出不平之鳴。她多才多藝，私下也練吉他，因為和八三夭鼓手阿電感情穩定，謝翔雅被拱即興自彈自唱〈想見你想見你想見你〉，她也大方露一手，更應要求「重現」不爽發飆的神情。

▲謝翔雅即興自彈自唱〈想見你想見你想見你〉。（圖／Yahoo TV提供）
▲謝翔雅即興自彈自唱〈想見你想見你想見你〉。（圖／Yahoo TV提供）
以網紅身分廣為人知的木星，過去在劇場幕後工作七年，因為展榮的提議，成為「這群人」的一員。為了工作，他們難免爭吵，木星透露，展瑞曾氣到嘴唇發抖，以前也上演過破口大罵、甩門走人等場面。這次她在舞台劇中一人分飾兩角，壓力加倍。李運慶爆料，木星會緊張到上場前先狂叫，還要繞場跑一圈。木星笑說因為壓力無處釋放，只好透過這種方式降低腎上腺素。

▲木星透露「這群人」團隊溝通小故事。（圖／Yahoo TV提供）
▲木星透露「這群人」團隊溝通小故事。（圖／Yahoo TV提供）
因為主持人黃子佼剛升格當爸，加上正值520好事潮爆發，李運慶被網友直球提問會不會想當爸爸，他瞬間定格，回神後才說：「我其實是有想過的。」他透露和洪詩都很喜歡小孩，兩人討論過也有共識，但還是要一步一步來。他也承認媽媽會「關心」，提醒他不要耽誤人家那麼久。（編輯：楊穎軒）

蔡詩萍神正女兒「褲子後面破大洞」　上千網友羞炸

網友誇「這麼帥大S怎捨得放手」　汪小菲按讚表示認同

黃子佼曬「寶寶高清照」：生了！孟耿如洩感人心聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀