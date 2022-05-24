李運慶穩交洪詩　被問「會不會想當爸」瞬間定格

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謝翔雅本來專長是舞蹈，曾想當舞蹈老師，但大學時意外和瞿友寧合作，就此踏入演藝圈。《用九柑仔店》是她第一次演舞台劇，坦言壓力頗大，但飾演媽媽的劉曉憶給她很多建議，讓「母女」兩人互動更好。
謝翔雅雖然外型柔弱，但牡羊座的她其實是個火爆女子，尤其喜歡仗義執言，看到路人亂丟垃圾都會發出不平之鳴。她多才多藝，私下也練吉他，因為和八三夭鼓手阿電感情穩定，謝翔雅被拱即興自彈自唱〈想見你想見你想見你〉，她也大方露一手，更應要求「重現」不爽發飆的神情。
以網紅身分廣為人知的木星，過去在劇場幕後工作七年，因為展榮的提議，成為「這群人」的一員。為了工作，他們難免爭吵，木星透露，展瑞曾氣到嘴唇發抖，以前也上演過破口大罵、甩門走人等場面。這次她在舞台劇中一人分飾兩角，壓力加倍。李運慶爆料，木星會緊張到上場前先狂叫，還要繞場跑一圈。木星笑說因為壓力無處釋放，只好透過這種方式降低腎上腺素。
因為主持人黃子佼剛升格當爸，加上正值520好事潮爆發，李運慶被網友直球提問會不會想當爸爸，他瞬間定格，回神後才說：「我其實是有想過的。」他透露和洪詩都很喜歡小孩，兩人討論過也有共識，但還是要一步一步來。他也承認媽媽會「關心」，提醒他不要耽誤人家那麼久。（編輯：楊穎軒）