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「清冠一號」誤用恐腹瀉　搭配溫補中藥緩解

「清冠一號」誤用恐腹瀉　搭配溫補中藥緩解
「清冠一號」誤用恐腹瀉　搭配溫補中藥緩解

健康醫療網

2022-05-23 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近來疫情險峻，確診人數連日破萬，台灣中藥「清冠一號」供不應求，許多民眾也跟風囤貨。台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，「清冠一號」藥性偏涼，並不適合當作未確診者保健用途，部分腸胃較敏感者若貿然服用，恐有腹瀉現象，建議搭配溫補食材來中和藥性。

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清冠一號含「栝樓實」　腸胃敏感者易腹瀉

陳潮宗說明，近期「清冠一號」防疫需求大增，相較過往增加5-10倍，但「清冠一號」為專利藥劑，並非一般日常養生保健食材，其內成分栝樓實具清熱化痰及潤腸通便之功效，協助將體內病毒透過排泄方式排出，但對於腸胃敏感民眾則會出現腹瀉狀況。

服藥不適　中藥溫補調和、暫停寒涼飲食

陳潮宗也特別提出，建議高風險族群與對象，可以積極主動進行預防性保健，透過調節自身免疫力，抵抗病毒入侵，除了規律作息、適度運動及均衡的飲食外，也能透過飲食調節免疫力。

若是確診狀態下，患者服用清冠一號感到腸胃不適，建議可多補充山藥、白朮、茯苓、甘草等中藥進行溫補調和；如正在服用冰品等寒涼飲食，都需先暫停，可服用1-2天的止瀉劑避免脫水與身體虛弱，倘若腹瀉情況仍無法緩解，建議諮詢中西醫師。

此外，如兒童確診仍可使用「清冠一號」作為治療藥物，劑量需依據體重和症狀做微調，確實諮詢中醫師用藥。

新冠長期症狀　康復後這樣調理

根據英國BBC最新數據顯示，約65%新冠患者受「長新冠」影響。常見的「新冠長期症狀」包括疲勞、呼吸急促、嗅味覺失靈及嗜睡等症狀，大約四成確診病患出現「勞動後倦怠」的後遺症。

針對「長新冠」引起的疲憊倦怠感，陳潮宗進一步說明，確診康復民眾出現體重下降、身體感到疲憊等狀況，是因為與病毒抗爭過後體內能量耗損、水分大量流失，身體處於津液消渴狀況，因此建議確診民眾康復後應以補充水分、補足元氣及調節免疫力為首要關鍵。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53843

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