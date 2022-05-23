「清冠一號」誤用恐腹瀉　搭配溫補中藥緩解

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陳潮宗說明，近期「清冠一號」防疫需求大增，相較過往增加5-10倍，但「清冠一號」為專利藥劑，並非一般日常養生保健食材，其內成分栝樓實具清熱化痰及潤腸通便之功效，協助將體內病毒透過排泄方式排出，但對於腸胃敏感民眾則會出現腹瀉狀況。
服藥不適 中藥溫補調和、暫停寒涼飲食
陳潮宗也特別提出，建議高風險族群與對象，可以積極主動進行預防性保健，透過調節自身免疫力，抵抗病毒入侵，除了規律作息、適度運動及均衡的飲食外，也能透過飲食調節免疫力。
若是確診狀態下，患者服用清冠一號感到腸胃不適，建議可多補充山藥、白朮、茯苓、甘草等中藥進行溫補調和；如正在服用冰品等寒涼飲食，都需先暫停，可服用1-2天的止瀉劑避免脫水與身體虛弱，倘若腹瀉情況仍無法緩解，建議諮詢中西醫師。
此外，如兒童確診仍可使用「清冠一號」作為治療藥物，劑量需依據體重和症狀做微調，確實諮詢中醫師用藥。
新冠長期症狀 康復後這樣調理
根據英國BBC最新數據顯示，約65%新冠患者受「長新冠」影響。常見的「新冠長期症狀」包括疲勞、呼吸急促、嗅味覺失靈及嗜睡等症狀，大約四成確診病患出現「勞動後倦怠」的後遺症。
針對「長新冠」引起的疲憊倦怠感，陳潮宗進一步說明，確診康復民眾出現體重下降、身體感到疲憊等狀況，是因為與病毒抗爭過後體內能量耗損、水分大量流失，身體處於津液消渴狀況，因此建議確診民眾康復後應以補充水分、補足元氣及調節免疫力為首要關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53843
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