新冠疫苗引皮膚過敏？　醫：診治後可有效改善

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臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科醫師蔡明翰表示，上述患者門診除了抽血檢驗，也開立口服抗組織胺以及外用類固醇藥膏治療。一週後患者回診，檢驗結果過敏抗體IgE稍高，其餘報告均正常，皮膚癢疹也明顯改善，不影響生活作息。
疫苗導致急性皮疹 可用針劑、短期口服類固醇
蔡明翰指出，其實不僅COVID-19疫苗，其他如流感疫苗等也會導致過敏皮疹，若之前有氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、慢性蕁麻疹等過敏體質的人，比較容易對疫苗過敏，但是多半是急性皮膚紅疹，治療方法也是與其他過敏一樣用口服抗組織胺，如症狀嚴重可用針劑和短期口服類固醇；也可配合外用類固醇藥膏緩解，且治療約一週即可痊癒。
施打疫苗利大於弊 副作用可治療控制
蔡明翰表示，新冠肺炎肆虐全球兩年多，雖然已發明多種COVID-19疫苗，預防重症的效果甚佳，但仍有許多民眾不願接種或只打一劑，不願接種者多因先前報導接種疫苗的不良反應而拒打；只打一劑者則是因為接種後的不適反應而不願再續打。
其實接種疫苗後的不適症狀絕大多數是可以緩解的，所以與沒打疫苗或接種不完整而染疫導致重症和後遺症相比，COVID-19疫苗確實利遠大於弊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53865
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