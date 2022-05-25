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心肌梗塞不可測？專家警告：心肌缺氧更可怕

心肌梗塞不可測？專家警告：心肌缺氧更可怕
心肌梗塞不可測？專家警告：心肌缺氧更可怕

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-25 10:30:43

正常心臟是一個強壯的、中空的肌肉組織，而且每天24小時不眠不休地跳動約10萬次，只為了維持人體正常運作。心臟本身所需的氧氣主要靠三條分枝的冠狀動脈供給，當任何一條冠狀動脈因為血栓而發生阻塞時，就會影響血液的流動，引起心肌梗塞，嚴重者可立即猝死。不過，根據國外媒體Heart報導，有超過3分之2患有非由血栓引起的心臟病患者，可能罹患了未知的心血管疾病。

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什麼是心肌梗塞？

心肌梗塞（Myocardial Infarction）是一種嚴重的心臟疾病，來自蘇格蘭愛丁堡大學心血管科學中心的研究人員安德魯（Andrew Chapman）博士表示，心肌梗塞的主要原因是冠狀動脈粥狀硬化造成，當膽固醇累積在血管壁並形成斑塊，一旦剝落就會導致血栓，進而阻斷心臟的血液供給，引發1型心肌梗塞。然而，當血流供需失衡，造成心肌長時間缺氧，便會形成2型心肌梗塞。

2型心肌梗塞病因復雜　死亡率更高

對此，美國心臟協會刊登了一項研究，針對93名平均年齡為66歲、被診斷患有2型心肌梗塞的患者，有68%的人有冠狀動脈痙攣、冠狀動脈內皮細胞功能異常、冠狀動脈栓塞等跡象，剩下的患者卻病因不詳，可能與動脈狹窄、心肌衰弱有關，最常見的表現為快速性心律失常、貧血、缺氧或低血壓。由於2型心臟病的病因更多樣化且復雜，難以診斷或治療，因此死亡率相當高，有多達3分之2的患者會在5年內死亡。

示意圖 / 翻攝自 Pexels
示意圖 / 翻攝自 Pexels
爆發時間難測　定期檢查是關鍵

事實上，除了心臟影像檢查，透過檢測心肌鈣蛋白（Cardiac Troponin）的水平，也能快速診斷出心肌梗塞，但少過5分之1的患者定期接受心血管檢查，所以專家呼籲民眾，應注重心血管檢查，預防陷入生死一瞬間的心肌梗塞危機。

原文來自：Heart

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