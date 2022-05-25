吃膠原蛋白有用嗎？想要皮膚有彈性　專家曝：吃對才有效

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膠原蛋白（Collagen）是存在於人體中的蛋白質，有著像彈簧一樣的螺旋結構，主要作用就如膠水一般，可穩固各個身體組織之間。有研究指出，膠原蛋白可以改善皮膚乾燥粗糙的問題，讓皮膚更加水潤且有彈性，還可以豐滿嘴唇、柔化細紋。不僅如此，膠原蛋白膠原蛋白由脯氨酸、甘氨酸這2種氨基酸結合而成，有助於延緩關節衰老，減少關節炎的病症，並促進傷口的癒合。可惜的是，皮膚組織中真皮層的膠原蛋白，會隨年齡增長而逐漸流失，導致皮膚變得鬆垮。
攝取膠原蛋白真能當凍齡美人？
許多人以為多吃豬腳、魚翅、牛筋就能補充膠原蛋白，但這其實是錯誤觀念，過量食用這些含有動物脂肪的食物，反而容易變胖。隨著科技的進步，近年來市面上出現了各式各樣的膠原蛋白補充品，例如水果口味的咀嚼片、吞嚥式膠囊等，廣受大眾歡迎。
不過，許多醫生或專家學者認為，膠原蛋白分子太大，無法被人體直接吸收，加上不少人對膠原蛋白補充劑產生過敏反應，所以對此嗤之以鼻。
該如何挑選膠原蛋白補充品？
來自密歇根大學的醫學博士馬克（Mark Moyad）表示，膠原蛋白補充劑的效果，其實與膠原蛋白的來源、產品的添加劑和安定性等因素有關，建議從廠商的信譽、闡明成分的來源、是否進行臨床試驗，以及添加劑的成分幾個方面來挑選合適的產品，同時也要注意劑型使用的方便性及產品的味道是否可以接受。
事實上，從日常飲食著手最理想，保持飲食均衡、多喝水、以及每天攝取足夠的蔬果和優質蛋白質，例如蛋、雞肉、魚肉，並且配合正常生活作息，就能讓身體自然合成膠原蛋白。
原文來自：WebMD Health News
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