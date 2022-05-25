如何打造寶寶的免疫力(一)健康腸道菌相是決勝關鍵

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領先的好體質，不容忽視
有幸身為醫學中心資深的兒科醫師，我常常在門診中，聽到家長對孩子各種關切的問題，例如寶寶的生長指標、發展里程碑、過敏疑慮、飲食營養、排便狀況……等等。尤其，家長很關心寶寶生長表現，與同齡的孩子相比是否領先、或落後。我非常可以理解家長對寶寶成長進度的重視與期許，不過要記得，每個孩子都是獨立的個體，寶寶的成長表現應該是要跟自己比。我們可以從出生後的起點來看，寶寶的成長趨勢，是否有走在成長曲線的正常百分位上。我們不要求成長領先其他同齡的寶寶，但是期望的是，我們能培養寶寶有領先的健康體質，而且這確實有幾個明確的方法，能奠定寶寶往後一生健康的基礎。所以我想和大家談談，要如何幫助寶寶決戰在起跑點。
腸道菌相，是健康體質的基礎
我很支持一個理論，幼兒的生理身體狀態可以決定未來長大後所可能罹患的疾病、以及健康狀況。腸道是人體最大的免疫器官，嬰幼兒時期的腸道菌相的好壞，不僅影響免疫發展，它與寶寶未來健康息息相關，例如食物過敏、異位性皮膚炎、氣喘，甚至影響到行為發展、成年後慢性疾病的罹患率 。什麼是腸道菌相? 它指的是腸道中天然存在的微生物的種類與組成，當有益身體健康的好菌多、有害的壞菌少，則是我們期望的良好的腸道菌相。一起來了解以下會影響腸道菌相的因素，能幫助我們從根本來著手改善體質。
- 健康的懷孕狀態
- 剖腹產寶寶腸道壞菌多
- 抗生素會破壞腸道菌相
- 哺餵母奶，寶寶獲取益生菌、益生元
我非常認同「決戰在起跑點」。如果我們能讓孕婦有良好懷孕過程、沒有使用抗生素、環境優化、選擇自然產、出生後餵母奶，讓寶寶的生長能走在更好的軌跡裡，我們就能給寶寶一個好體質的禮物。但有時真的沒辦法，不是每個寶寶都有這樣優勢，例如，因某些條件必須剖腹產、又無法餵母奶，這時候可以尋求專業醫護人員的建議，為寶寶選擇接近母乳，且含有益生菌、益生元的配方。除了營養上能支持寶寶所需，母乳中的活性成分，也能讓寶寶有健康的腸道環境，為寶寶建立好體質基礎，一生受用。(文章來源文：林口長庚紀念醫院 兒童內科部副部主任 朱世明醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53871
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