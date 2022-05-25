COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

如何打造寶寶的免疫力(一)健康腸道菌相是決勝關鍵

如何打造寶寶的免疫力(一)健康腸道菌相是決勝關鍵
如何打造寶寶的免疫力(一)健康腸道菌相是決勝關鍵

健康醫療網

2022-05-25 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】小娟是一個初為人母的新手媽媽，從懷孕開始就非常兢兢業業地做好每一個產婦該有的準備動作，懷著期待的心情，等待自己與夫婿愛的結晶來到人世。不過懷孕過程中生理的變化，確實也是讓她覺得驚滔駭浪，從初期的妊娠劇吐，到中期時常常有早產疑慮，甚至到了後期還因為提早破水，而必須提早入住產房進行安胎及施打抗生素！著實讓她心中充滿了焦慮與不安，最後還因為她自己出現發燒徵候，且自己的骨盆與胎位不正，不適合自然產，而必須進行剖腹生產！                                                                    

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時因為擔心寶寶也會有受到感染的疑慮，出生後必須入住到嬰兒病房，進行觀察與治療！此時的小娟已是憂心忡忡，不知所措！原本想給寶寶哺餵母奶的初衷，也充滿了是否合宜的擔心，雖然產科醫師與兒科醫師都給她仍然可以哺餵的肯定說明，小娟仍然是以淚洗面、毫無喜獲麟兒的喜悅！其實這樣的情景，常常會在我們的日常臨床中面臨到，因此，我想以幾篇文章細心解析相關的問題，讓爸爸媽媽們能寬心。

領先的好體質，不容忽視

有幸身為醫學中心資深的兒科醫師，我常常在門診中，聽到家長對孩子各種關切的問題，例如寶寶的生長指標、發展里程碑、過敏疑慮、飲食營養、排便狀況……等等。尤其，家長很關心寶寶生長表現，與同齡的孩子相比是否領先、或落後。我非常可以理解家長對寶寶成長進度的重視與期許，不過要記得，每個孩子都是獨立的個體，寶寶的成長表現應該是要跟自己比。我們可以從出生後的起點來看，寶寶的成長趨勢，是否有走在成長曲線的正常百分位上。我們不要求成長領先其他同齡的寶寶，但是期望的是，我們能培養寶寶有領先的健康體質，而且這確實有幾個明確的方法，能奠定寶寶往後一生健康的基礎。所以我想和大家談談，要如何幫助寶寶決戰在起跑點。

腸道菌相，是健康體質的基礎

我很支持一個理論，幼兒的生理身體狀態可以決定未來長大後所可能罹患的疾病、以及健康狀況。腸道是人體最大的免疫器官，嬰幼兒時期的腸道菌相的好壞，不僅影響免疫發展，它與寶寶未來健康息息相關，例如食物過敏、異位性皮膚炎、氣喘，甚至影響到行為發展、成年後慢性疾病的罹患率 。什麼是腸道菌相? 它指的是腸道中天然存在的微生物的種類與組成，當有益身體健康的好菌多、有害的壞菌少，則是我們期望的良好的腸道菌相。一起來了解以下會影響腸道菌相的因素，能幫助我們從根本來著手改善體質。

  • 健康的懷孕狀態
研究指出，媽媽懷孕時的狀態，包括飲食、壓力，都會影響到出生後寶寶的腸道菌相的好壞。因此，孕婦保持輕鬆愉快心情、良好營養、定期產前檢查，都有益於培養出健康體質寶寶  。

  • 剖腹產寶寶腸道壞菌多
寶寶的腸道菌相，會隨著媽媽生育寶寶的方式而有不同。自然產的寶寶，能藉由通過產道而獲得來自媽媽的益菌，讓寶寶出生後腸道菌叢生態更為正常，達到好菌多、壞菌少的良好的自然平衡。然而剖腹產寶寶，則錯過了從產道中獲取天然益菌的過程。一個腸道菌的生態裡，若壞菌居於主流，就會喧賓奪主，進而影響寶寶消化、健康、吸收，且未來寶寶發生過敏的風險也較高。

  • 抗生素會破壞腸道菌相
抗生素會將好菌、壞菌一起破壞。研究指出，懷孕時期或嬰幼兒早期使用抗生素，會不利於寶的寶腸道菌相，進而影響體質、過敏風險，與消化功能。

  • 哺餵母奶，寶寶獲取益生菌、益生元
母乳中含有天然的益菌，例如含量豐富的雙歧桿菌，它是寶寶出生後，腸道中最快速生長繁殖的好菌。母乳中也有益生元，可以做為益菌的營養來源，它們是一群母乳寡醣，含量約10-12 g/L，能幫助益菌的生長與繁殖，因此母乳寶寶腸道好菌較為豐富。世界衛生組織建議，應儘可能純母乳哺餵6個月以上。因為母乳是寶寶最佳營養來源，同時又具備許多生理上的優點，例如降低過敏與感染風險、降低肥胖與糖尿病風險、降低嬰兒猝死症；餵哺母乳也能將母乳中的活性成分，像是抗體、益生菌、益生元分享給寶寶，有益於寶寶健康。且對於母親本身，也有預防特定疾病的益處 。

我非常認同「決戰在起跑點」。如果我們能讓孕婦有良好懷孕過程、沒有使用抗生素、環境優化、選擇自然產、出生後餵母奶，讓寶寶的生長能走在更好的軌跡裡，我們就能給寶寶一個好體質的禮物。但有時真的沒辦法，不是每個寶寶都有這樣優勢，例如，因某些條件必須剖腹產、又無法餵母奶，這時候可以尋求專業醫護人員的建議，為寶寶選擇接近母乳，且含有益生菌、益生元的配方。除了營養上能支持寶寶所需，母乳中的活性成分，也能讓寶寶有健康的腸道環境，為寶寶建立好體質基礎，一生受用。(文章來源文：林口長庚紀念醫院 兒童內科部副部主任 朱世明醫師)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53871

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

骨鬆治療中能否打COVID-19疫苗？　醫：長期治療者不衝突

頭皮脫屑腳趾腫如香腸　竟是乾癬性關節炎纏身

心肌梗塞不可測？專家警告：心肌缺氧更可怕

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀