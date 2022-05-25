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陰莖也會骨折？情侶「愛愛」太激烈GG腫成「薩克斯風」 醫師：錯過治療期恐造成性障礙

陰莖也會骨折？情侶「愛愛」太激烈GG腫成「薩克斯風」 醫師：錯過治療期恐造成性障礙
陰莖也會骨折？情侶「愛愛」太激烈GG腫成「薩克斯風」 醫師：錯過治療期恐造成性障礙

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-25 13:30:43

年輕人精力旺盛容易衝動，愛愛時會想盡辦法使用必殺技來尋求性愛刺激，激戰過程中不免會發生意外。近日，一對20多歲的情侶向醫師求診，男生神情看起來十分痛苦，經醫師檢查後，發現他的陰莖竟腫得跟薩克斯風一樣，據了解，原來是「嘿咻」的時候用力過猛就突然聽到「啪」一聲，醫師一聽判定為陰莖骨折，替男生進一步檢查後趕緊替其安排手術處理。

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陰莖真的會骨折嗎

陳偉傑醫師與羅詩修醫師在臉書粉專《泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師》提到，陰莖在勃起時會令海綿體充血，使外層包覆一層堅韌的白膜，讓陰莖更加堅挺。

陰莖其實沒有骨頭，所謂「陰莖骨折」，是指陰莖白膜破裂。男性在極度興奮時，白膜會伸展到最大而變薄，這時若受到外力撞擊，陰莖受力彎折就造成白膜損傷，這時最常聽到"啪"一聲，血液由白膜破裂處滲出來後，海綿體充血狀態消失，陰莖就立刻軟了下來，接著就會產生腫脹淤血的外觀，嚴重一點的情況，受損時陰莖可能歪折，男性則會感到痛不欲生。

Pexels
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陰莖「骨折」是泌尿科的急診

醫師表示，雖然陰莖骨折發生的案例不多，但發生的原因有80%因性行為而造成，如不當體位或是施力太過粗魯，其他可能如在夢中或起床時跌倒或撞到硬物受傷。醫師警告這是泌尿科的急診，千萬不要因為當下覺得不太痛或是感到羞恥而耽誤就醫時機，甚至造成勃起障礙、排尿困難、陰莖外型無法恢復等問題，進而影響以後的性生活。

醫師指出，將會按照不同狀況給予治療，若只有微疼痛感，沒有淤血腫脹，便會開止痛消炎藥，回家冰敷、禁慾休養數週後便會自然恢復；若經檢查後確認白膜破裂、出血、陰莖彎曲等情形，將會立刻送至急症清除血塊並縫合傷口；反之，沒有及時診治可能影響血液循環導致組織壞死，或是彎折形狀無法恢復。

普遍陰莖骨折案例都會以手術治療處理傷口，但可能還是會造成後遺症，除了陰莖仍彎曲，勃起時硬度不足之外，恐怕也會導致未來想發生性行為時出現心理上的擔憂和陰影。 

最後醫師再次提醒，平時軟軟的陰莖只有在勃起時才會折到，因此在享受魚水之歡時，切勿過於猛烈並注意姿勢與角度，才能避免發生意外。

 

本文經陳偉傑醫師、羅詩修醫師臉書粉專《泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師》授權報導

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