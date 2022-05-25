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準媽媽確診下腹悶痛、無力　中醫治療轉陰母子平安

準媽媽確診下腹悶痛、無力　中醫治療轉陰母子平安
準媽媽確診下腹悶痛、無力　中醫治療轉陰母子平安

健康醫療網

2022-05-25 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】本土疫情持續延燒，即使打過三劑疫苗也難逃染疫，日前一名孕婦染疫身亡震驚全國，除令人心痛外，也讓許多準媽媽人心惶惶。懷孕19周的陳太太經PCR檢測確診新冠肺炎，出現喉嚨痛如刀割，根本無法進食，連喝水都痛，伴隨咳嗽、筋骨痠痛，下腹悶痛，尋求中醫視訊門診，經醫師診斷，給予個人化中藥治療，三天後咽痛大幅改善，第8天轉陰，後赴婦產科產檢母子平安。

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嚴守防疫規定    視訊門診確認確診

陳太太和大多數人一樣，遵守防疫規定，勤洗手戴口罩，除上班外都不敢外出。直到有天下班回家覺得咽喉卡卡的，以為是空氣不佳所致，但隔天起床出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、筋骨痠痛又全身無力，趕緊自行快篩，出現明顯兩條線，連忙前往醫院PCR確認，並尋求減緩不適，但因急診等候就醫人數較多，轉而尋求中醫視訊門診的協助。

中藥緩解不適    症狀大幅改善

陳太太出現下腹悶痛與下半身無力，喉嚨疼痛如刀割，根本無法吃東西，同時出現胎動不安的現象，經台南市立醫院中醫張烱宏醫師診療，給予連翹、菊花、生甘草等解表清熱，以解咽喉痛的藥物，再給予菟絲子、桑寄生等安胎藥，三天後咽痛改善很多，可以順利進食，下腹不適也緩解，第五天除了身體易感疲倦，偶有咳嗽外，已無其他不適症狀，再給予中藥調整治療，第8天快篩已出現陰性。

冰飲舒緩喉嚨痛    恐致病程加長

張烱宏醫師提醒，「喉嚨疼痛如刀割｣是此次Omicron確診者常出現症狀之一，但不要因為想舒緩咽喉痛而吃冰淇淋、飲冷、冰果汁等，往往得到一時的舒服，但很快會轉成嚴重咳嗽，只會讓病程更加延長；且從臨床研究資料發現，孕婦一旦染疫，出現中重症的機率較一般人高，染疫初期建議應該立即接受中西醫治療，阻斷病情往中重度發展，以協助孕婦趕快復原，並進行安胎以確保母子平安。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53879

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