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《美麗人生》闔家團圓感動人心　衝出收視新高2.37

▲《美麗人生 女人當家》收視2.37再創新高，方馨（右一）、柯叔元（中）終於闔家團圓。（圖／台視提供）
▲《美麗人生 女人當家》收視2.37再創新高，方馨（右一）、柯叔元（中）終於闔家團圓。（圖／台視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-26 00:00:00

台視60週年台慶大戲《美麗人生 女人當家》溫馨感人的故事劇情，5/24再度衝出收視新高2.37、家庭主婦也有4.58！劇中方馨、柯叔元夫妻鬧離婚、養子「力德」得知自己身世，想和親生父母邱琦雯、王振復相認遭拒絕，「力德」傷心離家出走，讓兩對夫妻焦急萬分。

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本集瞬間收視最高段落3.04，王振復先是表明不會將小孩搶走，不相認也沒關係。柯叔元則說：「你是他爸爸、我也是他爸爸，有兩對父母有什麼關係呢？你是親生父母、我是養父母，多一點人愛他有什麼不好？我們當父母的，應該替孩子高興才對！」最後孩子終於和親生父母相認，全家團圓、幸福滿滿，還擁有更多的愛，親情戲碼讓觀眾形容自己是「看得一把鼻涕一把眼淚」，感動直呼：「是近年來難得一見的好戲！」

▲王振復和邱琦雯終於和親生骨肉相認。（圖／台視提供）
▲王振復（右二）和邱琦雯（左二）終於和親生骨肉相認。（圖／台視提供）
《美》劇故事精彩，除了感動人心的團圓戲碼，劇中角色在人生歷程中，奮鬥向上也十分激勵人心，王樂妍劇中經歷過人生低谷後重新站起，將婆家原本的養蝦事業經營的有聲有色外，嗅到時代產業結構變化的她，現在更進一步化身「樂仙造船廠」老闆娘，5/25劇中造船廠將隆重開幕，需要放一大串鞭炮增添喜氣，王樂妍不諱言人生最害怕的三件東西，就是鞭炮、氣球跟蜜蜂，因此這場戲她摀著耳朵往後躲，她不好意思笑說：「躲到最後差點出鏡，因為我怕突然會發出很大聲響的東西，當下真的很想逃走。」

▲王樂妍劇中成為女強人，開了造船廠。（圖／台視提供）
▲王樂妍劇中成為女強人，開了造船廠。（圖／台視提供）
▲王樂妍怕鞭炮，躲一躲差點出鏡，右為張雁名。（圖／台視提供）
▲王樂妍怕鞭炮，躲一躲差點出鏡，右為張雁名。（圖／台視提供）
隨著劇情演變，王樂妍也面對新的挑戰，因為增加了許多船廠的場景，相關船業專有名詞，如拆船廠、舊船牌、佣金...等，加上場次、台詞又多，讓王樂妍的拍攝壓力站上新高峰，她表示需要花更多心力準備。

▲王樂妍透露因台詞、場次多，因此花了很多心力準備。（圖／台視提供）
▲王樂妍透露因台詞、場次多，因此花了很多心力準備。（圖／台視提供）
台視60週年台慶大戲《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。（編輯：楊穎軒）

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