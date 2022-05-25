小孩喉嚨痛3天不緩解恐「潛藏嚴重疾病釀併發症」！　出現這「6大症狀」要格外警覺

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喉嚨痛不一定是感冒
由於喉嚨痛是感冒常見的症狀之一，因此常容易被誤認為只要吃吃消炎止痛藥、多喝水多休息，就會慢慢康復了。但陳醫師表示，喉嚨痛不一定是感冒，也有可能潛藏一些更嚴重的疾病，需要醫師進一步檢視、對症下藥，若是輕忽恐怕會引發併發症。
喉嚨痛主要原因是病毒或細菌感染造成的咽喉扁桃腺發炎，其中病毒感染佔比超過70%，除了各種感冒病毒之外，也包括EB病毒、單純疱疹病毒及腸病毒等；而來自細菌的感染雖然較少見，但如果沒有及時且正確的診斷治療，可能會造成嚴重的併發症。
5種常見喉嚨痛疾病
1）病毒型咽扁桃腺炎（感冒）：通常伴隨上呼吸道症狀，如咳嗽、鼻塞、流鼻水等，普遍是不需使用抗生素。目前感染Omicron喉嚨痛的症狀，比較像這類型的感冒病毒。
2）細菌性咽扁桃腺炎（如A型鏈球菌感染）：好發年齡為5～11歲，常有的症狀包括咽扁桃腺出現滲出物、發燒、上顎出血點、前頸淋巴結腫大疼痛，但沒有咳嗽或流鼻水症狀；舌頭可能會又紅又腫形成「草莓舌」。
此外，A型鏈球菌感染也可能造成猩紅熱，皮膚也會出現細小的紅疹，摸起來粗糙有如砂紙一般。治療上會使用抗生素，不僅是為了改善症狀，主要是有助減少併發症的發生，如扁桃腺周圍膿瘍、風濕熱、腎絲球腎炎等。
3）傳染性單核球增多症：超過90%為EB病毒感染，發燒可能超過一週，其特徵包括咽扁桃腺有滲出物、頸部淋巴結腫大、肝脾腫大、眼皮水腫等。
4）疱疹性齒齦炎：為單純疱疹病毒（HSV）感染，會在嘴唇、牙齦、上顎、舌頭等口腔黏膜處造成水泡潰瘍，也會伴隨發燒、淋巴腺結腫大等症狀。與腸病毒不同的是，此疾病的特點是病人會有牙齦紅腫出血及口腔惡臭的現象。
5）疱疹性咽峽炎、手足口病：由腸病毒（如克沙奇病毒、伊柯病毒等）引起，除了喉嚨痛、發燒之外，還會在軟顎、口腔後半部出現水泡潰瘍。如果是手足口病，還會在手掌、手指、腳掌、腳趾、屁股周圍出現水泡。
另外，也有其他較少見的兒童特殊疾病引起的喉嚨痛，例如川崎氏症，除了會出現草莓舌，嘴唇乾裂等口腔黏膜的病徵之外，也會出現一些典型的症狀，像是發燒五天以上、雙側非化膿性結膜炎、頸部淋巴結腫大、手掌與腳掌水腫、手指及腳趾脫皮、全身皮膚皮疹等，若未經妥善治療也可能會造成嚴重後遺症。
出現這6大症狀要盡快就醫
無論大人或小孩，當喉嚨疼痛的情形比較嚴重時都要特別注意，有出現以下症狀要盡快就醫：
1. 單側喉嚨疼痛
2. 聲音沙啞
3. 嘴巴張不開、牙關緊閉
4. 流口水
5. 無法吞嚥
6. 呼吸困難、呼吸喘
陳醫師呼籲所有爸媽，絕不可輕忽孩子喉嚨痛背後可能的影響，一般因感冒引起的喉嚨痛，通常幾天內可緩解，但若超過3天痛症未見好轉，或是有任何疑慮，都應該到專科診所接受醫師完整的評估及治療建議，避免發生嚴重併發症及可能的後遺症。
本文經陳亮宇醫師臉書粉專《陳亮宇醫師/陳亮宇耳鼻喉科診所》授權報導
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