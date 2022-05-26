頭痛不止怎麽辦？專家示警「6大徵兆」快送醫

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▲ 若頭部受到磕碰，絕不可掉以輕心。（示意圖／Envato Elements）
美國急診醫師學院（American College of Emergency Physicians）院長吉利安醫生（Gillian Schmitz）直言，「大腦是身體的指揮中心，最明智的方法之一，就是及時發現腦損傷的跡象，盡速前往最近的急診室尋求治療，避免進一步的傷害」。
及時送醫挽救生命
根據外媒HealthDay報導，創傷性腦損傷（Traumatic brain injury，簡稱TBI）是一種破壞腦功能的損傷，最常見的原因是因爲外力撞擊造成的腦震蕩，例如跌倒、運動傷害、交通事故、墜樓等意外造成的腦部受損。
雖然腦震蕩的某些特定症狀，可能需要歷經數小時或數天后才會出現，但忽視腦損傷的跡象，可能使患者面對並發症的風險。舉例而言，意識混亂或迷失方向的行爲，都表明頭部可能受傷了。任何在事故後出現怪異舉動的患者，都需要立即就醫，延誤送醫可能會導致情況進一步惡化。
▲ 創傷性腦損傷，常見於外力撞擊造成的腦震蕩。（示意圖／Envato Elements）
了解腦損傷的跡像
若您有以下任何一項頭部受傷的跡象，那就需要馬上看醫生了！
一、非處方藥物也無法改善的頭痛
許多人頭痛時，總是在家自行服用止痛藥。一般症狀輕微的頭痛，服藥休息後即可自行痊癒。若是服藥後，症狀不但沒有減輕，反而更加嚴重，這時可要當心，或許是腦震蕩或腦部受傷了，需要馬上就醫。
二、頭暈、頭疼，身體協調性下降
當你感覺手腳麻木、肢體無法協調，甚至是走在路上，會突然失去平衡而跌倒，連簡單的行走都有困難時，這是一個警訊，極有可能是腦部受到損傷了，這時一刻也不能耽誤，應儘快求醫。
三、發聲困難、口齒不清
人類大部分的認知功能，往往是由單側腦半球的特定區域所主導，語言功能主要由左腦主導。因此當你突然出現發聲困難、認知能力下降，甚至無法組織語言，出現口齒不清的症狀，這也是腦部受傷的徵兆。
▲ 當出現腦損傷的跡象，應馬上求醫。（示意圖／Envato Elements）
四、反覆嘔吐
如果跌倒之後，發生頭痛或嚴重的嘔吐症狀，那極有可能是腦細胞受損，或是腦內水腫，導致腦壓升高，才會使人感到頭暈目眩，甚至不由自主地嘔吐。
五、喪失意識
當頭部受到外力傷害後，腦部會中斷正常的神經通路，從而導致意識喪失。因此「失去知覺超過一分鐘」是極爲危險的訊號，必須立即求醫。
六、抽搐或癲癇
腦部只要受到損傷，就有可能出現抽搐或癲癇發作的症狀。若是頭部受傷後一星期內斷斷續續出現癲癇症狀，但之前完全沒有癲癇病史，那就需要當心了。
原文出自：HealthDay
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