電音雙波拉提正夯！　雙管齊下告別鬆垮、皺紋

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膠原蛋白流失：隨年紀增長，皮膚會因為膠原蛋白流失，導致支撐力不足，像是臉部、眼皮、頸部、上手臂或腹部等部位都有可能逐漸出現皺紋及鬆弛，看起來年紀大、沒有精神。
脂肪細胞流失：一般常見於額頭、雙頰及眼周，位於肌膚深層的脂肪細胞被代謝或萎縮後，造成外觀呈現凹陷、下垂。
筋膜層位移鬆弛：位在肌膚深層、皮下脂肪與肌肉間的SMAS筋膜層是一種結締組織，能向上抓住脂肪層、向下抓住肌肉，隨著人體不斷流失膠原蛋白，筋膜層也會逐漸鬆弛、降低拉力，使臉部等處出現鬆垮下垂問題。
拉提免動刀 非侵入式音波、電波正夯
醫美診所院長陳諭正表示，造成肌膚老化的成因有很多，除了上述因素，還有熬夜、紫外線傷害…等，加上現代人生活和手機、電腦密不可分，長時間低頭也容易使臉部、下巴周圍提早鬆弛下垂。
除了平時維持良好生活習慣、勤加保養外，若想達到更顯著的效果，也可透過醫美療程針對困擾部位做改善，像是音波、電波拉提，都是近年來熱門的兩大非侵入式療程。
陳諭正院長進一步說明，音波拉提主要是透過探頭將超音波能量傳遞到深層肌膚，讓想改善的部位因熱刺激達到拉提緊緻，但治療各部位所需的能量都不盡相同，如果打得過深或過淺，都有可能使效果大打折扣，因此，會有多探頭供治療使用。
▲陳諭正院長透過專業諮詢，為愛美人士們提供最合適的療程建議。
音波拉提推陳出新 線性探頭選擇更多元
陳諭正院長說，傳統音波拉提的探頭能量都是點狀（DOT）輸出，現在則有創新的線性（LINEAR）探頭問世，隨著醫美儀器技術的提升，愛美人士們也能針對不同需求有更多元化的選擇。
陳諭正院長補充，若想使視覺年齡看起來更年輕，使皮膚緊緻即可達到不錯的效果，像是近期曾有位主持人，因為不滿意自己的下巴輪廓線跟嘴邊肉，因此透過音波拉提來改善，療程後隔天她就恢復日常生活上妝工作，結果不僅讓她在鏡頭前更上相了，同事們也誇讚她看起來更加年輕有精神！
電音雙波保養更全面 術後應注重保濕防曬
此外，醫美診所主治醫師曹智昇也表示，除了音波拉提，同樣擁有多樣化探頭的電波拉提也能改善皺紋困擾，若想讓保養更具全面性，可選擇電音雙波一併解決肌膚問題，在諮詢中醫師會根據個人情況做客製化療程，讓視覺效果達到最接近理想的狀態。
▲曹智昇醫師表示，愛美人士也可依個人狀況採用音波加上電波療程。
最後，曹智昇提醒愛美人士們，雖然無論是音波或電波，術後都可以上淡妝，
但術後保養也不容忽視，療程後必須勤加保濕和防曬，並避免使用含有酸類、具刺激性的藥膏或保養品，才能讓效果更顯著，也美得更安全哦！
▲曹智昇醫師為愛美人士進行音波療程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53808
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