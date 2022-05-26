兼顧療效與生活品質　非轉移去勢抗性攝護腺癌新治療

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彰化基督教醫院泌尿外科主任石宏仁醫師表示，根據國健署最新公布108年癌症登記報告顯示，攝護腺癌是台灣男性癌症發生率排名第五位，每年發生人數已超過7,000名，是近年男性癌症發生率增加快速的癌症之一，由於腫瘤進展較緩慢，因此初期幾乎沒有症狀，僅有少數患者會出現解尿困難，容易被民眾輕忽。
石宏仁醫師說，定期健檢是提早發現攝護腺癌的重要方式，建議年齡超過50歲之男性在健康檢查時要抽血檢測攝護腺PSA指數，若有異常就應到醫院接受泌尿科醫師檢查，另外在肛門指診有摸到硬塊或是PSA持續升高的話，就應進一步安排攝護腺切片，才能更精準判斷是否罹患攝護腺癌。
攝護腺癌治療新選擇 新型抗荷爾蒙口服藥物擺脫不適
石宏仁醫師指出，目前攝護腺癌共分四期：侷限型攝護腺癌，會依照影像學檢查，PSA及切片病理結果分為低、中、高三類風險族群，若屬於低、中度風險患者，患者可選擇攝護腺根除手術或接受放射線治療，另外積極追蹤及監控病情也是其中一個選項。若屬於高風險患者，則會建議以根除手術或放射線治療之外同時搭配短期荷爾蒙治療來控制病情，通常治療後病情會得到良好控制，PSA指數會明顯降低。但仍有病人在病情獲得控制一段時間之後，PSA又再度升高，若經影像檢查未發現有轉移，這時醫師會給予荷爾蒙治療，初期PSA仍會有明顯療效，但是終究荷爾蒙治療會無效，發生PSA持續升高但是影像學檢查未發現轉移，這時就稱為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』。
石宏仁醫師進一步說明，過去針對荷爾蒙治療無效的非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，大部分會先使用低劑量類固醇治療，雖可降低PSA指數，但低劑量類固醇延緩轉移的時間較短，而類固醇的副作用常讓患者心生恐懼而抗拒治療。目前已有『新型抗荷爾蒙口服藥物』提供患者新選擇，除了副作用較不明顯外，且能夠更有效延長轉移時間，提供患者更好的生活品質及延長存活期。
配合醫師積極治療 對抗攝護腺癌不二法門
石宏仁醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，若有攝護腺癌家族病史者，更建議在45歲後定期檢查PSA；若已經接受治療的患者，因荷爾蒙治療會造成骨質疏鬆症的問題，因此要記得要多曬太陽及補充鈣質，最重要的是要配合醫師積極治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53898
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