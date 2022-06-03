台股新兵湧入　調查：43.1%投資經驗不到3年

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此外，調查也發現，疫情後民眾對於開戶的態度由臨櫃轉為線上開戶，高達46%民眾習慣線上開戶，而受疫情影響而改以線上開戶則占30.6%，另外亦有少數4.2%的人從線上轉為臨櫃開戶，而19%的人仍偏好臨櫃為主。
在投資經驗及資歷部分，調查結果指出，有43.1%的人投資經驗不到3年，其中不滿1年占14.7%，而投資經驗6至10年者占10.7%，已達10年以上投資經驗者則占12.1%。
若從疫情前後投資人頻率觀察則無顯著差異，有21.8%的人每周至少一次進行投資，有42.7%的人每月都會投資，另有20.5%的人很少投資，也有9.6%的人是接到理財專員電訪才引發投資興趣，另有5.1%的人從不投資。
至於投資標的選擇，有58%選擇投資台股，其次為基金占27.3%，美股則占24.4%，ETF投資也有20.2%，其他金融商品如期貨與選擇權、權證、債券則分別占2%至3%左右。
而自開放盤中零股交易後，對於年輕的小資族而言，投資門檻降低許多，投入股票市場的人也相對更甚以往，證交所統計，台股開戶人數4月增加4.4萬人，累計總開戶人數來到1219.5萬人，逾半國人持有證券帳戶續創歷史新高。若以年齡層區分來看，4月新增開戶人數以20至30歲最多，計2萬人，31至40歲新增開戶人數9973人第二多，19歲以下新增開戶人數5559人為第三多，顯示台股新進股民仍然以年輕族群為主力。
Money101也指出，台灣近年來股票投資風氣盛行，尤其遇上美股暴跌，需要長期觀察其他股市受波洞反彈影響，投資必有風險，沒人能預測未來，建議剛進入股市的年輕人從歷史數據做投資判斷，培養正確的投資理財觀念，切忌投機取巧，才能在投資獲得穩健的收益。