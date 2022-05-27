以糧食危機為題　14國籍師生參與2022氣候變遷繪畫比賽

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本屆比賽參賽者除了台灣學生參加外，亦有全球14國家地區的師生共同響應，包含美國、澳大利亞、北馬其頓共和國、巴拉圭、克羅埃西亞 、日本、中國、香港、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印度、孟加拉，全數共計6,486人參與。
本活動於5月7日（六）舉行決選，邀請台陽美術協會理事長吳隆榮擔任評審長，率領桃園市立美術館館長劉俊蘭、高雄市立美術館館長李玉玲、國立臺灣藝術大學教授林偉民、崔麗君幼兒繪本專家、臺灣農村經濟學會理事長魯真、台灣全民食物銀行協會理事長古碧玲、綠色餐飲指南創辦人何佳穎，所組成的多元跨領域評審團進行決選作業，依據作品的主題內容、原創性和畫面表現等指標進行分析評選。經過三個階段的評選及討論，最終全國賽獲獎幅作品337幅，國際賽160幅作品，評審委員皆對本屆作品讚嘆不已，獲獎實至名歸。
本屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽由教育部、行政院環境保護署和行政院農業委員會擔任指導單位，台灣永續能源研究基金會主辦，並由中台資源股份有限公司、新光人壽、中鼎教育基金會、台灣創價學會、兒福聯盟、人間福報、字與影像協辦。活動亦有幸邀請小典藏、台灣環境資訊協會、DR.JOU森田藥粧、EPSON、國立科學工藝博物館、台灣全民食物銀行協會、里仁事業股份有限公司擔任贊助單位。詳細獲獎名單在氣候變遷國中小繪畫創作比賽網站 (painting.taise.org.tw) 公布，比賽作品將於台北捷運忠孝藝文廊、國立科學工藝博物館實體展出，同時於活動官網舉辦線上展覽。